Kívülről látványos, belülről egyelőre felemás élmény az új Néprajzi Múzeum

Hétfőn hivatalosan is megnyílt a Liget-projekt egyik óriás-beruházása, az új Néprajzi Múzeum az Ötvenhatosok terén. (Ahová, mindenki megnyugodhat, visszakerült az emlékmű.) Bár 150 éve létezik az intézmény, egészen idáig hányódott egyik helyszínről a másikra, amelyekben csak egy volt a közös: egyik sem múzeumi célra épült. Most ez a vándorlás ér véget. Mielőtt azonban rátérnénk a részletekre, bemelegítésként néhány szórakoztató adat:

Két szárny, 7000 m2 kiállítótér, 7000 m2 tetőkert, rögtön három kiállítás. Ez a kiállítótér háromszor akkora, mint amekkorával az Igazságügyi Palotában rendelkezett a Néprajzi Múzeum, és már most kétszer annyi műtárgy van itt kiállítva, mint az előző helyen.



2021 nyarán kellett volna elkészülnie, de az épület befejezése mostanáig csúszott.



Eredetileg 26 milliárd forintba került volna, a végösszeg januárban már 38,9 milliárdnál járt.



Mivel rendszeresen járok a Dózsa György úton, nagyjából követtem, ahogy haladt az építkezés, de sokáig csak a két, földből kitüremkedő, csupa üveg épületszárnyat lehetett látni. Akkor nehéz volt elképzelni, hogyan is fog ez kinézni, de miután rákerült a díszítés, és parkosították a tetőkertet, el kell ismernem, látványos lett. Szóval a kinti része egészen biztosan népszerű turista- és találkozóhely lesz, hogy be mennyien mennek, más kérdés. (Persze engem növényekkel könnyű megvenni, de itt azért ez kevés lett volna.)

A két szárnyat borító pixelminta jól mutat messziről - mint kiderült, ezek nemcsak magyar ihletésű minták, hanem a világ számos tájáról feldolgoztak népi motívumokat az épületen. Azon lehet persze vitatkozni, hogy a pixelminta, mint olyan, már idejétmúlt-e vagy sem, ebben nem kívánok állást foglalni.



A múzeum tetőkertje. Fotó: Németh Dániel/444

Történetesen érdekel a folklór, külföldön is szeretek néprajzi múzeumokba járni, ugyanúgy le tudnak kötni a viseletek, a használati tárgyak, a népi művészet, mint a babonák, rítusok vagy a tájnyelv. Szóval eléggé vártam a nyitást - elvégre az én adóforintjaim is benne vannak -, de azt hiszem, ezzel inkább a kisebbséghez tartozom, azért nem a néprajz a legforróbb téma mostanság a világon.

Mielőtt szabadjára engedtek volna minket, a projekt három fontos szereplője beszélt az épületről, és arról, hogy kinek-minek szánják. A 150 éves Néprajzi Múzeumnak eddig nem volt a céljának megfelelő épülete, a Szépművészeti Múzeum óta pedig nem épült Budapesten nagy, nemzeti közgyűjteménynek múzeum - mondta elsőként Baán László, a Liget Budapest Projekt miniszteri biztosa. Arról is beszélt, hogy nincs semmiféle „Liget-armageddon”, a látogatók politikai hovatartozás nélkül szeretik és élvezik ki a Városliget új vagy megújult részeit. És nagyon határozottan megismételte azt, amit Orbán Viktor is elmondott a múzeum vasárnapi ünnepélyes megnyitóján, vagyis hogy a Ligetbe tervezett többi épület is megvalósul.

A miniszteri biztos szerint az új múzeum tökéletesen betölti a Liget kapujának szerepét is, „népszerű és vonzó intézménye és büszkesége lesz Budapestnek, az országnak”, ami hírét viszi a magyar teremtő erőnek.

Balról jobbra: Kemecsi Lajos, Ferencz Marcel, Gyorgyevics Benedek, Baán László Fotó: Nemeth Daniel/444

Baánt Ferencz Marcel építész követte, aki zavarba ejtő pátosszal dicsérte a kormányt („a gondolat teremtő alkotóit”) és a kivitelezést végző, Mészáros Lőrinc-féle ZÁÉV Építőipari Zrt-t, de köszönetet mondott az építkezésben résztvevő mérnökcsapatnak és 50 szakágnak is. Ezután a múzeum koncepciójáról beszélt: „A ház … egy mesterséges gondolat, mégis egy természetbe ágyazódás veszi körbe” - kezdte.



Az épület egy fordított kaput formáz, a közepe a föld alá van süllyesztve, a két oldalt kiemelkedő szárny jelképezi a jobb és bal agyféltekét. A funkciókat is eszerint osztották szét az épületben: egyik a zajos, vendégváró szárny, a másik az elmélyült, tudományos munkáé.

Ferencz a Ligetről azt mondta, remélhetőleg „a jövő kultúrkelyhe” lesz, a múzeumot pedig reményei szerint emelkedett lelkiállapotban veszik birtokba a látogatók.

Végül Kemecsi Lajos, a Néprajzi Múzeum igazgatója elmondta, pontosan tudták, mit nem akarnak az új helyszínen, és szerinte ez az épület kiválóan reflektál a korszerű múzeumi irányokra. A föld alatti középső részben lesznek a kiállítások, ennek a gazdaságos klimatizálás szempontjából is van jelentősége, emellett a gyűjtemény darabjait így veszélyezteti legkevésbé a természetes fény.

A Néprajzi Múzeum egyik föld alatti tere. Fotó: Németh Dániel/444

A múzeumigazgató arról is beszélt, hogy az új helyszínen számos funkcióval bővülhet az intézmény: külön múzeumpedagógiai térrel, kutatótermekkel, mozitermekkel gazdagodott, ahol a múzeum filmgyűjteménye juthat végre megérdemelt figyelemhez, de könyvtár, ajándékbolt, szakkönyvesbolt, sőt coworking tér is van, amit kulturális startupok vehetnek igénybe.



Maga a múzeum egyébként átjárható akkor is, ha valaki nem akar jegyet venni: meg lehet nézni ingyen a maketteket és az egyik kiállítást, de a belépős tárlatok sincsenek teljesen falak mögé zárva.

Ami a belső tereket illeti, tágasak, világosak, de különösebb karakterük nincs, főleg a kintihez képest. Látogatók híján a nagy, nyitott terekben lerakott szürke padlólap is kicsit ridegnek és sterilnek tűnt.

Apróságnak tűnhet a lépcső, mégis képes az ember agyára menni: a lépcsőfokok kialakítása alacsony és széles, az a fajta, amin az ember nagyjából 1,7 lépést tud megtenni. Tehát vagy ügyetlenül tipeg-topog, hogy kijöjjön a kettő, vagy ugrándozhat, mint egy kőszáli kecske. És van lépcső bőséggel, különösen, ha valaki az egész épületet be akarja járni.

A Megérkeztünk című tárlat részlete. Fotó: Németh Dániel/444

A sajtóközleményben volt egy rész, amit furcsának találtam: „A mai adatok alapján a legnagyobb múzeumi műtárgykollekció költöztetése zajlott le Magyarországon. A hozzánk hasonló intézményeknél ez a folyamat minimum öt, de inkább hét évig tart, és a költözés után egy-másfél évvel nyitnak új kiállítást. A Néprajzi Múzeum májusi nyitásakor rögtön három különleges kiállítással is várja a látogatókat” - idézték Kemecsi Lajost. Tudom, hogy a magyar munkabírás meg a gógyi unortodox és sok mindenre képes, de ettől az összehasonlítástól valahogy nem lettem nyugodt.



A kiállításokat látva aztán nem is tudtam elhessegetni a gyanút, hogy itt most nagyon virítani kellett, azért nyílt rögtön ennyi. Miközben talán jobb lett volna egy, maximum két tárlatra koncentrálni az energiákat, így ugyanis egyik sem lett igazán emlékezetes.

A Megérkeztünk című témája - nem fogják kitalálni - az, hogy a Néprajzi Múzeum végre végleges helyére költözött. A hatalmas gyűjteményből 100 érdekes műtárgyat választottak ki hozzá, melyeket 20 néprajzi/antropológiai fogalom szerint csoportosítottak. Ha úgy tetszik, egyfajta gyorstalpaló a múzeum és maga a néprajz mibenlétéről.

Mindehhez viszont egy végletekig leegyszerűsített, szó szerinti megvalósítás társul: az első és utolsó panelen is a költöztető dobozokról ismert ikonok láthatók, az egyes paneleket pedig buborékfóliával tekerték körbe. Értik, költözés, megérkezés, kicsomagoljuk a kincsekkel teli ládát.

Ennél még a legfogalmatlanabb látogató is elbírt volna kicsit több elvonatkoztatást, már-már bántóan egyszerű és iskolás volt a koncepció, ahhoz képest például, hogy utána az egyes fogalmak kibontása mennyivel összetettebb. Mert tényleg van a 100 tárgy közt néhány nagyon érdekes, amelyeknek egy részét soha vagy csak ritkán állították ki.

Kerámia. Sok kerámia. Fotó: Németh Dániel/444

Ha már a szövegeknél tartunk, a másik két tárlat, a Kerámiatér (ez állandó és ingyenes) és az interaktív Zoom tér az előzőnek pont az ellenkezője. Előbbi két hosszú, csordulásig kerámiákkal zsúfolt, külön elhelyezkedő vitrinsort jelent, de a leporellókból sokkal több derül ki, mint a tárgyakat szemlélve. Ennek, mint az egyik kurátortól megtudtam, az az oka, hogy a gyűjtemény sokszínűségét és gazdagságát akarják itt demonstrálni, nem is fért volna ide egy-egy fogalomnál vagy földrajzi helynél több szöveg. Másrészt viszont azt is tapasztalják, hogy a látogatók nem kifejezetten szeretnek olvasni, így majd például audioguide-ok és más megoldások segítségével lehet információhoz jutni a látottakról.



Az egy teremnyi Zoom kiállításon még ennyi sem derült ki, oda QR-kód olvasó nélkül be sem érdemes menni, vannak viszont távcsövek, kivetítők. A leporelló szerint itt a jövőbeli állandó kiállítással ellentétben szándékosan nincs értelmezés és kontextus, csak gyűjteményi őskáosz. Mármint tényleg, mert a középső nagy vitrinben pártaszerűen feltűztek egy rakás random tárgyat. Állítólag hagyják a látogatót a maga tempója, érdeklődése, nézőpontja szerint haladni, de nekem ez mégis az interaktivitás ellentétének tűnik.

Kicsit talán túlságosan is magára van hagyva a látogató a borotvatokok, a nyomódúcok, az írógép és a székelykapu-gerenda között.

A csalódás ellenére nem vagyok hajlandó egyből leírni az új múzeumot: kíváncsi vagyok, milyen lesz a nagy állandó tárlat, és még inkább a következő időszakos kiállítás. Hátha addigra már kisebb lesz bennük a megfelelési kényszer és több az igazán jó ötlet.

Fotó: Németh Dániel/444