Zelenszkij szerint naponta ötven-száz ukrán katona áldozza életét a Donbászban

Az ukrajnai háborúban talán arról a legnehezebb információt szerezni, hogy a szembenálló felek milyen veszteségeket szenvednek. Saját veszteségeiről egyik oldal se szokott, nemhogy rendszeresen, hanem egyáltalán adatokat közölni. Az ellenség veszteségeiről is csak az ukránok jelentenek napi szinten, kissé túlzónak tűnő becsléseket. Aktuálisan az ukránok tájékoztatása szerint az orosz hadsereg embervesztesége már kb. 29200 fő, napi veszteségük 150 fő. Mint mondtam, ez némileg túlzó, a brit katonai felderítés szerint az oroszok a háború első három hónapjában annyi halottat vesztettek, mint az afganisztáni háborújuk teljes tíz évében. Afganisztánban kb. 15 ezer orosz katona vesztette életét.

Ukrán katonák segítik a sérült társaikat a donbászi fronton. Fotó: AFP

Most Volodimir Zelenszkij elnök azt mondta, hogy a donbászi fronton naponta 50-100 ukrán katona veszti életét - vagyis az ukránok állítása szerint veszteségrátájuk még mindig elmarad az oroszok által elszenvedettől. A keleti fronton kialakult állóháború - az ukrán erők sikeres ellenállásukkal megakadályozták az oroszok eredeti tervét, ellenben most nagyon komoly harcokra kényszerülnek egy sokkal szűkebb fronton, a luhanszki Szeverodoneck városánál - kezd anyagháborúvá alakulni, melyben döntő lesz, hogy melyik oldal bírja jobban viselni a veszteségeit, legyenek azok anyagi vagy emberi jellegűek.

Ukrán sebesültek ellátása a donbászi fronton. Fotó: -/AFP

Előbbiben Ukrajna bizonyosan előnyt élvez, mert Oroszországgal szemben nem pusztán saját hadiiparára támaszkodhat veszteségei pótlásában. Oroszország az alapján, hogy a keleti fronton nem kipihent, hanem más frontszakaszokról átvezényelt - gyakorta szétvert - alakulatokat vet be, aktív bevethető állományát javarészt már felérte. És bár sokkal népesebb ország Ukrajnánál, tartalékos rendszere sokkal elmaradottabb az Ukránnál, így papíron az ukrán sereg az, amely gyorsabban tud mozgósítani harcedzettebb tartalékosokat. Ez utóbbit az is könnyíti, hogy Oroszországgal szemben, amely hivatalosan csak különleges katonai műveleteket folytat, Ukrajna már mozgósította hadra fogható népességét, és folyamatosan képez ki újoncokat is. (Via The Guardian)