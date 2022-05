Cardi B úgy érzi, felelősséggel tartozik azért, hogy ne csak nedvesedéséről, de politikáról is beszéljen

„Nem igazán szoktam sok politikát vinni a zenémbe, de a platformomat kurvára kihasználom. Már akkor is használtam ezt a felületet, amikor táncos voltam. Mert lehet, hogy azt hiszed, az emberek nem figyelnek, de igenis figyelnek.”

Ezt Cardi B mondta David Letterman Netflixen futó, My Next Guest Needs No Introduction/A következő vendégemet nem kell bemutatni című beszélgetős műsorában, miután Letterman azt mondta a rappernek: „Csodálatos, hogy a hozzád hasonló emberek egyik erőssége a politikai aktivizmus és a világ megváltoztatása, az emberek érzéseinek és gondolkodásmódjának megváltoztatása, nemcsak saját magukról de a világ problémáiról is.

Cardi B-ról először tényleg nem feltétlenül a politika, inkább az juthat eszünkbe, ahogy Megan Thee Stallionnal együtt rappel arról, hogy milyen jó picsáig nedvesnek lenni, szeretni a tested és a nemiszerved, közben meg leszarni, hogy erről mások mit gondolnak. Pedig amikor nem a Wet Ass Pussyról rappel, tényleg kihasználja a lehetőségeit, hogy felhívja a figyelmet olyan politikai kérdésekre, amelyek őt is foglalkoztatják.

Készített már interjút Bernie Sandersszel és Joe Bidennel, az amerikai republikánusok pedig örömmel hergelik magukat gyakorlatilag minden egyes megnyilvánulásán. Legutóbb például Candice Owensszel sikerült összekapnia, miután a tökéletes, fekete republikánus poszternő azt találta mondani róla, hogy „tanulatlan”, hogy „azt sem tudja, melyik országban van”, hogy „fogalma sincs, miről beszél” és ha ír is valamit, „az alap szavakban is 87 gépelési hiba van”. Candice Owens másokhoz hasonlóan a WAP miatt borult ki Cardi B-re, azóta pedig lelkesen anyázzák egymást különböző felületeken.

Cardi B egyébként még a legutóbbi amerikai elnökválasztás előtt készített interjút Bidennel az Elle magazinnak, az interjúban pedig külön hangsúlyozta Breonna Taylor és George Floyd meggyilkolásával kapcsolatban, hogy mennyire fontos lenne megszüntetni a rendőri brutalitást, és hogy ő csak olyan törvényeket akar, „amelyek igazságosak a fekete állampolgárokkal és a rendőrökkel szemben is”.

Ebből is látszik, hogy a rapper az elmúlt években viszonylag sokszor tette egyértelművé, hogy demokrata és egy olyan liberális nő, aki lelkesen harcol az emberei jogokért, leginkább pedig a feketék és a nők jogaiért. Utóbbiba pedig tökéletesen beleillik az is, hogy fesztelenül adja ki magából gondolatait a nedvesedéséről.

„Egy független nő vagyok Bronxból. Sokan tudnak azonosulni velem és sokan követnek, mert látni akarják, hogyan öltözködöm, látni akarják az életem. Úgy értem, emiatt azért is felelősséggel tartozom, hogy megosszam velük azt is, hogy miközben a ruháimat és a zenéimet nézik, megnézzék azt is, mi történik a világnak ezen a részén”.

Letterman műsorának új évadában természetesen nemcsak Cardi B szerepel, de Billie Eilish, Julia Louis-Dreyfus vagy Ryan Reynolds mellett magasan a vele készült beszélgetés volt a legérdekesebb, legszimpatikusabb és legkevésbé művi. Hasonlóan érdekes volt még a Brooklyn Nets kosárlabdázója, Kevin Durant is, aki körülbelül a műsor felénél közölte, hogy egyébként most is be van tépve.

Mindez azután került szóba, hogy Durant elmondta, cégén keresztül befektetett a Weedmaps nevű applikációba, ami megmutatja, hogy a közelben hol lehet legálisan füvet beszerezni. Durant 22 évesen szívott először, a füvezést pedig egy pohár borhoz hasonlította.

„Egy kicsit kitisztítja az agyadból a zavaró tényezőket. Megnyugtat. Olyan, mintha meginnál egy pohár bort.”

A Weedmaps-szel közös együttműködéséről azt mondta, egyik céljuk az, hogy kitalálják, hogyan változtassanak a sportolók és a marihuána körüli narratíván vagy stigmán. Igaz, az elmúlt évbekben egyre kevésbé számít már tabunak ez a téma, miután az Egyesült Államok számos államában legalizálták a marihuánát vagy engedélyezték a fű orvosi használatát. Az NBA azonban továbbra is tiltja a füvezést, bár nemrég enyhítettek a szabályokon, miután J. R. Smith kosárlabdázó azt mondta, a koronavírus miatti lezárások alatt a fű volt „az egyetlen módja, hogy működni tudjanak”, ezzel pedig „áttörték a korlátot, hogy nem tudnak játszani”. „Békében lehetsz az elméddel, a testeddel és a lelkeddel, és csak kosarazhatsz. Ez minden, amit akarsz.” A változás pedig, amit elértek ezzel, az, hogy az NBA, ami korábban általában szúrópróbaszerűen tesztelte játékosait, az elmúlt két évben nem végzett ilyen teszteket.

Durant arról is beszélt Lettermannek, hogy terveik szerint a következő években New Yorkban is „mindenhol lesznek olyan patikák”, ahol legálisan lehet majd marihuánát vásárolni. Ehhez pedig hozzátette, hogy mennyire igazságtalannak tartja, hogy Amerikában sok helyen még mindig sokakat csuknak le a fű miatt.

Letterman műsorának új évadába egyébként Will Smith is elment, és bár a műsor elején külön kiírták, hogy a beszélgetést még az Oscaron történt pofozkodás előtt vették fel, ettől még Will Smith sajnos nem tudott sokkal szimpatikusabb lenni, és nehéz volt elhinni, hogy tényleg csak viccből tolja mindenki arcába, hogy nincs nála fantasztikusabb és tehetségesebb ember Hollywoodban.

David Letterman a covid miatt két évet csúsztatott műsorának új évadát május 20. óta lehet megnézni a Netflixen, és érdemes rögtön Duranttal meg Cardi B-vel indítani, hogy aztán nyugodtan lehessen belealudni a többi részbe.