Az oroszok egy hónap után váltottak arra a taktikára, amivel sikert érhetnek el

Füst- és porfelhő gomolyog az orosz tüzérség támadása után Szoledar városában egy gyárépület fölött. Szoledar Bahmut és Liszicsanszk között található, a Szeverodonecket Ukrajna többi részével összekötő főút mentén, amiért most nagy csatát vívnak az oroszok az ukránokkal. Fotó: ARIS MESSINIS/AFP

Különös helyzet állt elő az orosz másodlagos nyilvánosságban, a katonablogger véleményvezérek uralta Telegramtérben. Miközben az orosz hadsereg gyakorlatilag a háború kezdete óta az elmúlt napokban ért el először sikereket, a korábban feltétel nélkül lelkesedő véleményvezérek és közönségük egyre hangosabban morgolódik azért, hogy milyen felkészületlenül vágtak bele az egész "különleges katonai műveletbe", megfelelő tartalékok nélkül, kiképzetlen, kényszermozgósított szakadár alakulatokra támaszkodva. Az Institute for the Study of War (ISW) friss elemzésében a leghírhedtebbiküket, a nyugati nyilvánosságban Sztrelkovként ismertté vált, a Malaysian Airlines MH17-es járatának lelövéséért felelős egykori donyecki "népköztársasági" védelmi miniszter Igor Girkint idézi, aki szerint az oroszok egyrészt

nem látták el megfelelő fegyverzettel a szakadár alakulatokat, annak ellenére se, hogy a háború megindítása előtt már egy éve közelgő ukrán offenzívával riogattak;

nem mozgósították és képezték ki a frontalakulatokat kiváltó tartalékerőket;

miközben az ukránok épp ellenkezőleg, nagyon hatékonyan készítik fel tartalékerőiket az ellentámadásokra.

Az ISW elemzői szerint ennél is számottevőbb fejlemény, hogy az orosz Telegram-csatornákon nem csitul a donyecki szakadárok 3. gyalogsági zászlóaljának videóüzenete körüli botrány. Ebben a szakadár katonák arról panaszkodnak, hogy lényegében kiképzés és az egészségi állapotuk felmérése nélkül dobták őket harcba előbb Mariupol határában, majd a város elfoglalása után pihenő nélkül most a luhanszki fronton. Az ilyen videókat az ISW szerint a korábban kánonban ukrán fake-nek minősítették volna, ehhez képest most napokig képes rezonálni, ami jelzi, hogy egyre nagyobb a fogadókészség a Kreml-ellenes narratívákra is ebben a közegben. Jegyezzük meg azért, hogy Girkin, az FSZB korábbi ezredese, a 2014-es donbászi lázadás főszervezője 2016-ban komolyan összeveszett Vlagyimir Putyinnal, és a háború kezdete óta helyzetértékelései és jelentései hitelesnek bizonyultak, beszámolói eddig is kilógtak már a hurráoptimista orosz narratívából.

Na, de mi van a frontokon, ha már a cikk elején orosz sikereket emlegettünk?