Betörtek az oroszok Szeverodoneckbe

Kezd érvényesülni az orosz erőfölény a szeverodonecki csatában, orosz források szerint erőik már behatoltak a városba, az északkeleti részeket már ellenőrzésük alatt tartják. Az oroszok egy hónap után, május utolsó hetében kezdtek érdemi eredményeket elérni keleti offenzívájukban, de már csak azután, hogy feladták kezdeti, túlzottan is ambíciózus tervüket a keleti arcvonalat védő ukrán erők széles átkarolására, és erőik javát a front egy kis szakaszára, Szeverodoneck széles környékére összpontosították.

Orosz rakéta maradványai Liszicsanszk városában. A luhanszki város a szeverodonecki csata egyik kulcsfontosságú helyszíne, mellette húzódik az ukrán védők fő utánpótlási útvonala. Fotó: ARIS MESSINIS/AFP

A csata itt lényegében a Liman-Szeverodoneck-Popaszna határolta háromszögben zajlik. Rácz András, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatások Intézetének tudományos főmunkatársa szerint ezen a kis szakaszon vetik be a 95 zászlóaljharccsoport (BTG) méretűre becsült erőik kétharmadát. Az ukrán források szerint Popasznánál és Szeverodonecknél is 25-25 orosz BTG harcol, bár ezek nem teljesen feltöltött alakulatok. Teljes feltöltöttség esetén 25 BTG 20-22 ezer katonát jelentene, de Szeverodonecket Szerhij Hajdaj, a luhanszki ukrán katonai közigazgatás vezetője szerint keleti irányból mintegy tízezer orosz katona támadhat. A várost védő ukrán erőket persze két másik irányból is támadják, így nagy túlerővel szemben kell védekezniük.

A szeverodonecki csata állása. A leghevesebb harcok a legnagyobb körrel jelölt területen, a popasznai áttörés után egyre jobban kiszélesített zsebben zajlanak, ahonnan az oroszok most északkeleti irányba haladva zárkóznak fel Szeverodoneck városára, amit keleti irányból is támadnak. Fotó: Institute for the Study of War / Twitter

Ezen a szűk szakaszon eredetileg négy ukrán dandár védekezett, ezek létszáma teljes feltöltöttség esetén mintegy 12 ezer fő lehetett. Az elmúlt egy hónapban bizonyosan súlyos veszteségeket szenvedtek, így azóta ez a létszám jelentősen megcsappanhatott. Volodimir Zelenszkij hét eleji tájékoztatása szerint naponta 50-100 ukrán katona veszti életét, ehhez jönnek még a harcokból sebesülés vagy fogságba esés miatt kiesők jelentette veszteségek.