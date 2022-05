Boris Johnson valószínűleg ezt is megúszta

A brit belpolitikát november óta uraló Partygate-botrány nem egy bonyolult történet, Boris Johnsonnak mégis ez az eddigi legkínosabb próbatétele. A kormány és a kormányzó Konzervatív Párt vezetői a koronavírus-járvány miatt érvényben lévő lezárásokat semmibe véve 2020-21-ben rendszeresen buliztak a miniszterelnökség irodáinak és a kormányfői rezidenciának otthont adó Downing Street-i épülettömbben. Általában csak ettek-ittak, de akadt, aki berúgott, és előfordult, hogy hajnalig dáridóztak. Volt aki hányt, más leöntötte a falat és a fénymásolópapírt vörösborral. A miniszterelnöki hivatal termeiben zajló iszogatós partizás a stáb számára a munkaidő utáni lazítás viszonylag rendszeres formájává vált.

Tüntetők Boris Johnson és Rishi Sunak távozását követelik a karanténszabályok tudatos semmi vevése miatt. London, Downing Street 10, 2022. április 13. Fotó: TOLGA AKMEN/AFP

A briteknek viszont eközben több hullámban szigorú karanténszabályok szerint kellett élniük. Olykor hónapokig nem lehetett temetést tartani és a kórházban fekvő rokonokat látogatni, a különböző háztartásokban élők nem tartózkodhattak egy légtérben, a kocsmák, szórakozóhelyek zárva voltak.



2021 novembere végén derült ki, hogy kormányzati vezetők rendszeresen semmibe vették a maguk alkotta szabályokat. Bár akkor még csak annyit lehetett tudni, hogy voltak partik Johnson hivatalában, a felháborodás elemi volt: miközben sokan a szeretteiket sem temethették el, kiderült, hogy a miniszterelnök környezete magasról tett a szabályokra. Egy héttel később, decemberben kiszivárgott egy próba-sajtótájékoztató videója, melyen a stábtagok el-elröhögték a Partygate-tel kapcsolatos kérdéseket, és ez tovább rontotta a kormányfő megítélését.

Amikor az ITV lehozta a videót, Johnson vizsgálatot rendelt el, és a kormánybürokráciát vezető Simon Case-t bízta meg a vezetésével. Csakhogy pár napra rá Case visszalépett, mert kiderült, hogy az ő hivatala is tartott bulit a lezárás alatt. A helyére Sue Gray, a miniszterelnöki kabinet államtitkára lépett, akinek a 60 oldalas jelentését ezen a héten hozták nyilvánosságra.

Az ügyben idén januárban a rendőrség is nyomozást indított, ők 12 összejövetelt vizsgáltak, és 80 másik személy mellett egyszer Johnsont, valamint a feleségét és Rishi Sunak pénzügyminisztert is megbírságolták. Johnson a rendőri jelentés szerint három partin lehetett ott, ezt a Gray jelentés ötre módosította. Ő az első brit miniszterelnök, akit hivatali ideje alatt törvénysértésen kaptak és megbüntettek: 50 fontot, mostani árfolyamon mintegy 23 ezer forintot kellett fizetnie.



Partygate: Boris Johnson 2020. november 13-án pohárköszöntőt mond egy távozó kollégájára, miközben a britek a lakásukat se hagyhatták el. Fotó: UK Government

Volt pár összejövetel, ami különösen izgalomban tartotta a közvéleményt.



2020. május 15-én és 20-án is a Downing Street 10 kertjében tartottak összejövetelt. Bár Johnson állítja, hogy dolgoztak, a 15-ei partiról másfél évvel később megjelent fotókon látszik, hogy későbbi felesége, Carrie és az újszülött fiuk mellett ül, papírnak, laptopnak semmi nyoma, annál inkább a borosüvegeknek, amikből a 20 körüli jelenlevő fogyasztott. Munkatalálkozónak nevezték a május 20-i eseményt is, ahol 30-40-en voltak, köztük Boris és Carrie Johnson is.

2020. november 13-án két buli is volt a Downing Streeten. Először Johnson távozó kommunikációs főnökét búcsúztatták, és tósztokat mondtak, Johnson is beszélt és ivott. Ekkor is ott volt Carrie. A buli később állítólag a kormányfő emeleti rezidenciáján folytatódott, ahol az ABBA "The Winner Takes it All" című számával ünnepelték Johnson intrikus főtanácsadója, Dominic Cummings távozását. Ezt a partit Sue Gray nem vizsgálta, mert "nem lett volna helyénvaló és arányos". A Financial Times szerint a lakásban titkosított kormányzati iratok hevertek szanaszét.

2021. április 16-án mintegy 30 fő bulizott a Downing Streeten. Johnson nem volt ott. Ebből a bulvársajtó csinált nagy hisztit, mert rengeteg alkohol fogyott és a zene is hangos volt, miközben másnap volt a királynő férjének, Fülöp hercegnek a temetése. Többen 4-ig fennmaradtak, és összetört a Johnson-bébi babahintája.

A brit közvélemény izgatottan várta a Gray-jelentést, amit végül szerdán hoztak nyilvánosságra. Sok új tényt nem tartalmazott, bár voltak benne fotók a tósztot mondó kormányfőről, igaz, párat napokkal korábban már megszellőztették. Ugyanakkor Sue Gray nem kertelt: a jelentésben azt írja, hogy az általa vizsgált 15 parti, melyeken kormányzati vezetők vettek részt, törvénysértők voltak és nem lett volna szabad megtörténniük. Különösen zavaró, hogy egyes vezetők Gray szerint megalázóan bántak a biztonságiakkal és a takarítókkal, az alacsonyabb beosztásúakat pedig olyan helyzetbe hozták, hogy nem mondhattak nemet a részvételre.

Az is kiderült, hogy a bulik nem munkaalkalmak voltak, és nem spontán szerveződtek, hanem emailben és üzenetekben előre egyeztették őket. Így tarthatatlanná vált a kormányfő korábbi védekezése, hogy ezeken az estéken a kollégái valójában dolgoztak, és ő csak be-bekukkantott néha. Arra viszont továbbra sincs bizonyíték, hogy maga Johnson tudatosan megvezette volna a parlamentet.

Boris Johnson a brit Parlamentben magyarázza, hogy semmiről sem tudott. 2022. május 25., London, Westminster. Fotó: AFP PHOTO / PRU

A mindenkit foglalkoztató kérdés ugyanis az, hogy hazudott-e Johnson. A parlament tudatos félrevezetése a kormánytagokra vonatkozó etikai kódex szerint a kormányzati poszt elvesztésével jár, és bár ez csak egy informális szabály, Johnson már korábban jelezte, hogy bár szerinte nem lesz rá szükség, kész alávetni magát neki.

2021 decemberében a Parlamentben Boris Johnson azt mondta, hogy a No. 10-ben (a Downing Street 10-ben) minden előírást betartottak. Emellett május 25-én, a Gray-jelentés megjelenése után is kitartott, amikor közölte, hogy a munkája része, hogy elköszönjön távozó munkatársaitól, és azt hitte, munkaeseményről van szó, meg hát különben sem büntették meg a részvétel miatt.

Amúgy is ez volt a védekezése gerince: ő végig jóhiszemű volt, nem hiszi hogy kollégáival a pirosban jártak volna, még azon az összejövetelen sem, amiért végül tényleg megbüntették, csak rengeteget dolgoztak és túlóráztak. Utóbb aztán a Parlamentben több alkalommal is elismerte, hogy nem volt helytálló a korábbi nyilatkozata, mert ma már tudja, hogy egyes események tényleg szabálysértők voltak. Azt, hogy Johnson hazudott-e, többpárti parlamenti bizottság fogja vizsgálni.



Kedvezőtlen sajtóvisszhang a Sue Gray-jelentés megjelenése után. Fotó: RASID NECATI ASLIM/Anadolu Agency via AFP

Az viszont biztos, hogy a rendőrség nagyon kesztyűs kézzel bánt vele, amikor csak egy pénzbüntetést kapott. Az pedig egyáltalán nem világos, hogy Gray és Johnson hányszor találkozott az elmúlt hónapokban, és a miniszterelnök nyomás alá helyezte-e az államtitkárt a jelentés tartalmával vagy megjelentetésével kapcsolatban. A napokban több konzervatív képviselő is lemondásra szólította fel Johnsont, aki azonban ellenáll, és egyelőre nem úgy tűnik, hogy könnyen fogást lehetne találni rajta. Ha nem kell etikai ok miatt távoznia, akkor az lesz a kérdés, hogy a konzervatív képviselők továbbra is támogatják-e a kormányát.

Merthogy két eset van. Johnson hazudott, ám mivel ezt nem lehet bebizonyítani, kormányon maradhat, így viszont a politikai felelősséget a pártjának is viselnie kell. Vagy tényleg olyan fogalmatlan és mulya, amilyennek mondja magát, és hiába volt két évvel ezelőtt kizárólag a lockdown szabályaival tele minden, neki gőze sem volt arról, hogy mit szabad és mit nem, arról meg pláne nem, hogy esténként a kollégái mit művelnek az irodájában.