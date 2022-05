Nem ehetnek többé Big Macet az oroszok

A McDonald's úgy vonul ki Oroszországból, hogy – bizonyos értelemben – marad, de egyes emblematikus szendvicseit nem árusíthatja az utódvállalat a jövőben. Első helyen szerepel ezek között a Big Mac, de a Gazeta.ru cikke szerint hasonló sorsra jutnak többek közt az állandó szortiment részét képviselő saláták is.

Az a hír már a nemzetközi sajtót is bejárta, hogy a McDonald's bejegyeztette Oroszországban az ex-McDonald's lehetséges névváltozatait. A Portfolio arról írt a CNN alapján, hogy négy verzió van erre, amelyek a következők: Fun and Tasty, The Same One, Just Like That és Open Checkout.

A világ legnagyobb hamburgerláncának közel 850 étterme van Oroszországban, olvasható a gazdasági lap cikkében, amelyeket az eddig 25 helyet működtető Alekszandr Govornak adnak el. Govor új néven fogja üzemeltetni a márkát Oroszországban, és a többi franchise-partner lehetőséget kap arra, hogy az új márka alatt dolgozzon.

A McDonald's május elején jelentette be, hogy elhagyja az Ukrajna ellen háborút indító országot.