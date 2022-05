Cáfolja a Shell, hogy kutakat zárt volna be, de az állításukkal szemben nem mindenhol tudják kiszolgálni a külföldieket

Hétfőn reggel elterjedt, részben egy Blikk-cikk miatt, hogy a Shell a pénteken életbe lépett üzemanyagszabályozás miatt a hét elejére több kútját is bezárta és nem szolgál ki külföldieket.

A Shell-kutaknál a következő, printelt tájékoztató szöveg fogadja az autósokat és motorosokat:

“Tisztelt vásárlónk! Technikai probléma miatt csak magyar rendszámú járműveket tudunk kiszolgálni. Külföldi rendszámú gépjárművek csak érvényes Euroshell kártyával tankolhatnak vagy V-Power üzemanyagot vásárolhatnak.”

Megkérdeztem a céget, akik a következővel kezdték a válaszukat:

“Ellentétben a sajtóban megjelent hírekkel, a Shell Hungary zRt. egyetlen töltőállomását sem zárta be az elmúlt napokban, a hétfői napon minden állomás kinyitott, szokásos nyitvatartási rendje szerint üzemel és mind magyar, mind külföldi ügyfeleit kiszolgálja."

Közvetlenül a hivatalos válasz megérkezése előtt azonban végigjártam 4 budapesti kutat. Már ez az igen kicsi mintha is cáfolta a Shell egyes állításait.

A négy kút egyike, a Déli Pályaudvar közelében az Alkotás utcában található - bár valami okból így is nyitva van - már a harmadik napja nem szolgálja ki sem a magyar, sem a külföldi ügyfeleit, ugyanis nem kaptak üzemanyagutánpótlást és nem is tudják, az mikor érkezik.

A Mészáros utcai Shell-kútnál van ugyan kétféle üzemanyag, de olyan fajta, V-Power Racing, amiből külföldieknek eladnának, pont nem volt, amikor ott jártam.



A Budagyöngyénél és a Széna téren található kútnál az alap benzin és gázolaj mellett volt V-Power benzin is.



Vagyis a kicsiny mintában is volt 2 olyan kút is, ahol a kiürült tankú külföldi rendszámosok megszívnák, egynél pedig a magyar bejegyzésű autósok is.

A Shell azt elismerte, hogy “előfordulhatnak átmeneti készlethiányok”. Ezt tanúsíthatom, hiszen a 4 bel-budapesti kút egyikében sem volt minden üzemanyagfajtából, egy helyen pedig egyikből sem.

A cégtől megtudtuk, hogy amint megjelent a vonatkozó kormányrendelet, ők megkezdték az “állomási kasszarendszer informatikai átállítását”. Mivel ez még nem ért véget, pillanatnyilag kétféle rendszerben oldják meg a magyar-külföldi, vagyis piaci ár - hatósági ár szétválasztást:

112 állomáson a vásárlók bármely kútoszlopnál tankolhatnak, aztán aki fel tudja mutatni a kasszánál a magyar forgalmit, az a 480 forintos hatósági árat fizetheti.

80 töltőállomáson külön kútoszlopon tankolhatnak a külföldi, illetve a magyar forgalmi engedéllyel rendelkezők, utóbbiak számára így tudja biztosítani a Shell a hatósági áron történő vásárlást.

Az a külföldi rendszámos, akinek van Shell üzemanyagkártyája, az az utóbbi 80 helyen is tankolhat bármelyik kútoszlopból.

