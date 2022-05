Járvány sújtotta évben is kitermelték a milliárdos nyereséget a vidéki kaszinók

Még messze nem pörögtek teljes fordulatszámon tavaly a vidéki kaszinók a koronavírus-járvány miatt, de az Orbán-kormány által kiválasztott tulajdonosok így is összesen 1,3 milliárd forint profitnak örülhetnek - derül ki a cégek 2021-es beszámolóiból.

A legnagyobb nyereség Sopronban jött össze. A budapesti kaszinókkal ugyan még nem veszi fel a versenyt a soproni kaszinó, de az árbevétele és a jövedelmezősége is megnyugtató. A koncessziós engedély 2026-ig a CAI Hungary Kft.-t birtokló Casino Sopron Kft. nevére szól, ez a cég pedig az öt budapesti kaszinó koncesszióját is 2056-ig elnyerő Garancsi István Futball Invest Zrt. nevű vállalkozásának 45 százalékos, valamint az osztrák Casinos Austria International (CAI) GmbH többségi tulajdonában van.

"A kaszinóban a látogatók számában 21,9 százalékos csökkenés volt kimutatható, a játékbevétel visszaesése 0,6 százalékos volt az előző évihez képest. Ugyanakkor a visszaesés az utolsó COVID előtti évhez, 2019-hez képest 55,3 százalék a látogatók számát, 38,1 százalék a játékbevételt figyelembe véve. Tavaly 55 napon keresztül teljes bezárás volt, csak júliustól kezdett visszaállni a szokásos üzletmenet" - olvasható a CAI Hungary beszámolójában. A számok ezt tükrözik: az árbevétel 2020-hoz hasonlóan tavaly is 3 milliárd forint volt, amiből 570 millió forint profitot sikerült behúzni. Mindebből az következik, hogy vagy drágább lett a játék a kaszinóban, vagy a kevesebb betérő játékos viszont többet költött. Volt ez persze sokkal jobb is: 2019-ben a 4,8 milliárd forintos forgalomból 1,4 milliárd forint nyereség lett.

A soproni kaszinó messze a legeredményesebb vidéki kaszinó. Az Orbán-kormány felépített egy új kaszinókirályt is: Rákosfalvy Zoltáné a győri, a pécsi és a miskolci kaszinó is, de három játékteremnek együtt nincs annyi nyeresége, mint a soproninak.A győri kaszinókirály 2019 októberében lett országosan ismert, amikro előkerültek a felvételek a botrányba végül belebukó győri polgármesterről, Borkai Zsoltról, akinek a társaságában Rákosfalvy is ott ringatózott az elhíresült adriai jachton. Az Orbán-kormány nem érezte úgy, hogy Rákosfalvytól el kellene venni a kaszinókat, amelyek egyelőre viszonylag szerényen, de azért termelik a milliókat.

Rákosfalvy Zoltán

A 2020-as beszámolóhoz hasonlóan a 2021-es dokumentumban sem szerepel érdekes módon a győri Casino Win Kft. árbevétele, de az igen, hogy csak 167 millió forint lett a nyeresége. Azért csak, mert 2020-ban ez 440 millió forint volt. A 2019 nyarán megnyílt miskolci kaszinóban valami nagyon nem stimmelt 2020-ban, hiszen 100 millió forint veszteséggel zárták, de ezt 2021-re sikerült pozitívba hozni: 53 millió forint nyereségnek örülhet Borkai ügyvéd barátja. A pécsi egység pedig visszafejlődött, nincs nyoma extraprofitnak: csak 17,3 millió forint profitot lehetett elkönyvelni. Nem véletlen, hogy csak a győri kaszinó esetében döntött úgy Rákosfalvy, hogy 200 millió forint osztalékot kivesz a cégből.

Az ország keleti felében pedig Szima Gábor uralja a kaszinópiacot, ő volt a debreceni focicsapat többségi tulajdonosa is. Debrecenben kisebb csoda történhetett, hiszen 2021-ben rekordot döntött a forgalom (Civis Grand Casino Kft.): eddig még soha nem volt 2 milliárd forint felett az árbevétel, most viszont 2,5 milliárd forint szerepel ezen a soron, ebből 365 millió forint lett a profit, ami viszont volt már több. Nyíregyházán pedig átlagos évet zártak 1,1 milliárd forintos forgalommal és 132 millió forintos nyereséggel. Közel 500 millió forint pluszt azért csak kitermelt Szima Gábornak a két egység, amelyek a jelenlegi szerződések szerint 2024 nyaráig még biztosan neki dolgoznak.