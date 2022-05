Sanghajban feloldják a cégekre vonatkozó korlátozásokat

A sanghaji hatóságok bejelentették, hogy szerdától feloldják a vállalkozásokra vonatkozó járványügyi korlátozásokat és a város gazdaságának támogatására vonatkozó terveiket is bemutatták. A kereskedelmi központban két hónapja szigorú zárlat van érvényben.

Ezt azután jelentették be, hogy vasárnap a hivatalos adatok szerint a napi új koronavírusos megbetegedések száma 122-re csökkent az előző napi 170-ről. Sanghajban nemrég kezdték megnyitni a metrókat is, a 20 lezárt metróvonalból 4-et nyitottak újra, és újra elindulhatott 273 buszjárat is.

Wu Qing alpolgármester bejelentése szerint feloldják az „észszerűtlen korlátozásokat” a vállalatoknál a munka és a termelés újraindítása érdekében. Június 1-jétől a vállalatoknak már nem kell „fehérlistán” szerepelniük ahhoz, hogy újraindíthassák a termelést.

Az új intézkedések között szerepel az autóvásárlókra kivetett egyes adók csökkentése, az önkormányzati kötvénykibocsátás felgyorsítása és az építési projektek engedélyezésének felgyorsítása. A tervek szerint azok, akik elektromos autóra váltanak, 1500 dolláros támogatást igényelhetnek majd.

A bankokat arra kérik, hogy összesen 15 milliárd dollár értékben újítsák meg idén a kis- és középvállalkozásoknak nyújtott hiteleket. Ezzel egyidőben utalványokat osztanak ki a kiskereskedők és az online kereskedelmi platformok támogatására, főként a kulturális, idegenforgalmi és fitnesziparban működő vállalkozások számára. (BBC)