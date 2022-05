Ukrajnát készültek megszállni, de most már annak is örülnének, ha egy szétlőtt kisvárost megszereznének

Herszonban és Luhanszkban is kisebb ellentámadásba lendültek az ukrán erők vasárnap. Az Institute for the Study of War (ISW) elemzése szerint a Herszon és Mikolajiv határán indított offenzívával ez idáig nem szabadítottak fel számottevő területeket, de a cél egyelőre talán nem is ez. Az ellentámadással két részcélt is megvalósíthatnak: egyrészt megzavarhatják az orosz erőket védőállásaik kiépítésében, másrészt pedig arra kényszeríthetik az oroszokat, hogy csapatokat vonjanak el fő támadási irányukból a Herszont védő, erősen tartalékos, gyenge harcértékű és gyengén felszerelt alakulataik megerősítésére.

Látványos eredményeket a luhanszki ellentámadás vagy inkább ellenlökés sem ért el, de Liszicsanszk alatt visszafoglalták Tosivka települést, amivel nyomást gyakorolhatnak a popasznai zsebből észak felé kitörni készülő orosz erőkre. Ez utóbbiak célja a szeverodonecki ukrán védők fő utánpótlási útvonalának elvágása volna, de az ukrán ellenlökés eltérítheti őket ettől.

Összességében a keleti orosz offenzívát az elmúlt héten elért eredményei ellenére se lehet sikeresnek minősíteni. Az ISW általában visszafogott elemzői szerint "az egész ország megszállását célzó orosz invázió mostanra egyetlen kelet-ukrajnai város megszerzésére irányuló kétségbeesett és véres offenzívává alakult, amivel párhuzamosan már csak korábbi fontos, de korlátozott eredményeik megvédésére koncentrálnak délen és keleten". Ezt ékesen szemlélteti a teljes frontot áttekintő térkép, amin Szeverodoneck a fehérrel jelölt ukrán területek legkeletibb csücskében van, vagyis azon a bolhányi területen koncentrálódik az orosz erők kétharmada: