Közpénzes ráncfelvarrás után már nyereségesek Mészáros Lőrinc szállodái, míg riválisai még a milliárdos veszteségek súlya alatt nyögnek

Nagyon úgy tűnik, hogy a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó Hunguest szállodalánc ugyan megszenvedte a koronavírus-járványt, de már túl van a nehezén - derül ki a 2021-es céges beszámolóból. A legnagyobb hazai riválisnak, a kormány által kevésbé kedvelt Danubiusnak viszont még nem sikerült teljesen eltüntetnie a károkat, de a budapesti luxusszállodáknál is megmaradt a milliárdos veszteség, pedig a kormány szerint remekül sikerült a járvány utáni gazdasági újraindulás.

"A járvány enyhülésének, illetve az átoltottság növekedésének hatására 2021. május 7-től fogadtak a szállodák ismét szabadidős vendégeket" - olvasható a Hunguest beszámolójában. Ezzel magyarázható, hogy bár a 2020-as számokon sikerült szépíteni, azért a 2019-es szinttől még nagyon messze vannak Mészáros Lőrinc szállodái. Mindez konkrétan a számok nyelvén: a 2019-es 26,8 milliárd forintos árbevétel 12,2 milliárd forintra zuhant 2020-ban, míg a 3,1 milliárd forintos profit 2,4 milliárd forintos veszteségbe fordult át. Ezt a csúnya veszteséget sikerült kiradírozni 2021-ben: az árbevétel még mindig csak 14 milliárd forint lett, de már 96,2 millió forintos nyereséggel zártak.

A veszteség tehát már a múlté, sőt, egy alapos ráncfelvarráson is átesnek a Hunguest eléggé leharcolt szállodái. A kormányzati Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) által meghirdetett „nagy kapacitású meglévő szállodák fejlesztése és új szállodák létesítése” elnevezésű pályázat legnagyobb nyertese ugyanis Mészáros Lőrinc szállodái voltak még 2020 elején: 14 vidéki szállodát összesen 17,7 milliárd forint vissza nem térítendő állami támogatásból újíthatnak fel. Ebből a hévízi hotel már el is készült. Egy házzal viszont szegényebbek lettek, hiszen a Lifestyle Hotel Mátra üzemeltetése már a Tiborcz István tulajdonolta BDPST Group feladata.

Már jobban néznek ki a Danubius számai is. Az angol tulajdonban lévő szállodacég korábban a Covid-válság egyik legnagyobb céges vesztese volt, és a veszteség még 2021-ben is megmaradt. Mivel a cég főleg Budapesten erős, ez a 2020-as mérlegen nagyon látszódott: a Danubius Szállodaüzemeltető Zrt. 2019-ben 44,9 milliárd forintos forgalomnak örülhetett, ehhez képest 2020-ban 12,9 milliárd forintra apadt a bevétel, ami 71 százalékos visszaesést jelent. Vagyis 32 milliárd forint tűnt el a kasszából. A Danubius szállodái is szép lassan kinyitottak 2021-ben, így sikerült feltornázni a bevételt 19,6 milliárd forintra, tehát forgalomban verik Mészáros Lőrinc szállodáit. A végeredmény viszont itt még nem annyira szép: a 2019-es 4,5 milliárd forintos nyereség 2020-ban 10,3 milliárd forintos gigaveszteségbe fordult át, amiből 2021-ben is megmaradt 3,4 milliárd forint. Ennek egyik oka, hogy döntően megtartották a dolgozókat, így az 1300 munkavállalóra 8 milliárd forint volt a kiadás.

Hogy a budapesti szállodák még nem voltak túl jó bőrben 2021-ben, azt jól mutatja, hogy például a dubaji tulajdonban lévő The Ritz-Carlton Budapest változatlanul veszteséges. A Ritz-Carlton eleve nem volt túl jó befektetés, hiszen az Adria-Palace Kft. bár 4,8 milliárd forint bevételt termelt a turizmusban rekordévnek számító 2019-ben, de a cég stabilan veszteséges, 2019-ben is 144 millió forint veszteség jött össze. Ez 2020-ban felkúszott 3,4 milliárd forintra, és tavaly is összejött 1,1 milliárd forintos mínusz. Ez nem csoda, hiszen a forgalom még a felét sem érte el a 2019-es rekordnak, csak 2,1 milliárd forintnak örülhetett Khalaf al-Habtoor üzletember és családja.