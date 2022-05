Sikerült megállapodni az uniós orosz olajimportról, Magyaroroszág egyelőre mentesül az embargó alól

Kedden hajnalban sikerült megállapodniuk az uniós állam- és kormányfőknek az orosz olajimportról, amit a tankhajókon érkező kőolaj esetében betiltottak, a tilalom ugyanakkor átmeneti kivételként nem vonatkozik a csővezetéken szállított kőolajra. Magyarországra a Barátság vezetéken érkezik az olaj. Szintén Magyarország kezdeményezésére vészhelyzeti intézkedésekről is döntöttek arra az esetre, ha az olajszállítás hirtelen megszakadna, például az Ukrajnán keresztül futó vezetékszakasszal történne valami.



Döntöttek arról is, hogy 9 milliárd eurós uniós gazdasági segélycsomagot állítanak össze Ukrajnának. Illetve az új szankciós csomag részeként arról is, hogy a Sberbankot, a legnagyobb orosz pénzintézetet kizárják a SWIFT nemzetközi fizetési rendszerből.

A New York Times szerint ez eddig az oroszokra Ukrajna lerohanása miatt kirótt legkeményebb gazdasági büntetés, egyben a legnagyobb áldozat, amit Európa eddig hozott. Az uniós országok a háború miatt áremelkedések hatására az utóbbi időszakban már havi 21,4 milliárd eurót fizettek Oroszországnak a kőolajért, amiből Vlagyimir Putyin a háborút finanszírozhatta. Eddig az oroszoktól érkezett az uniós országok által használt összes nyersolaj 27 százaléka.

Fontos, hogy a Tanácsban keddre virradóra elvben, nagy vonalakban állapodtak meg, a részletek kidolgozása még hátravan. Olyan fontos részletek nem világosak még például, hogy meddig él a mentesség az olajvezetékek esetében.

A megállapodás után Charles Michel, az Európai Tanács elnöke arról twittelt, hogy annak értelmében azonnal leállt az orosz olajimport 75 százaléka, az év végéig pedig a 90 százaléka.

Tonight #EUCO agreed a sixth package of sanctions.



It will allow a ban on oil imports from #Russia.



The sanctions will immediately impact 75% of Russian oil imports. And by the end of the year, 90% of the Russian oil imported in Europe will be banned. pic.twitter.com/uVoVI519v8