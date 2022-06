Simicska Lajos utolsó cége hozta a szokásos veszteséget, de még kitartanak a tartalékok

Még mindig nem jött be Simicska Lajosnak a lótenyésztés, ugyanis Orbán Viktor miniszterelnök egykori barátjának és szövetségesének egyetlen megmaradt cége, a Hárskúti Mezőgazdasági Zrt. 2021-ben is veszteséggel zárt. A beszámolója szerint a 2020-as évben 52,9 millió forintról 55,7 millió forintra tudta növelni a bevételét, de túl sok a kiadása, így 74 millió forintos veszteséggel zárt. Ez gyakorlatilag a szokásos ügymenet a Simicska-családban, ugyanis az elmúlt években is 60-80 millió forintos mínusz jött össze a gazdálkodásból.

A gazdálkodás rövid távú finanszírozása nem megfelelően biztosított



- olvasható is a beszámolóban.

Simicska Lajos sárvári birtokán 2014 szeptemberében Fotó: Németh Dániel

Aggódni azért nem kell a Fidesz egykori pénztárosáért, a néhai APEH volt elnökéért és a Közgép egykori tulajdonosáért, mert a saját tőke még mindig 1,4 milliárd forint a vállalkozásban. A Hárskúti Zrt. többségi tulajdonosa Simicska Lajos felesége, Pusztai Zsuzsanna, de a milliárdos üzletembernek is van 49 százalékos tulajdoni aránya.

Az mfor.hu írta meg korábban, hogy az Orbán Viktorral való látványos szakítása óta a milliárdos üzletember teljes cégbirodalmától megvált, aminek jelentős része aztán Mészáros Lőrinc felcsúti milliárdos körénél landolt. Egyetlen érdekeltsége maradt, a Hárskúti Mezőgazdasági Zrt., ahol juhokat és kecskéket tenyésztenek, de a fő profil már a lótenyésztés. Ez a cég üzemelteti a Faunus Vendégházat is, amely viszont kapott pár millió forint állami támogatást.