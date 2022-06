Bayer Zsolt válaszolt a Néppárt külügyi szóvivőjének: „Kuss! És szállj magadba, te senki! Világos?”

Nem kerülte el Bayer Zsolt konzervatív közíró figyelmét, hogy az Európai Néppárt erősen kritizálta a magyar kormány álláspontját az Oroszország elleni szankciók ügyében.

„Szégyellje magát Orbán, amiért kiáll az orosz diktátor háborús bűneit védő Kirill pátriárka mellett, egy nap majd kiderül, hogy mivel zsarolják az oroszok a magyar miniszterelnököt” - írta szerda este Michael Gahler, az Európai Néppárt frakciójának külügyi szóvivője, a posztot maga a frakció is megosztotta. (A legutóbbi időkig ide tartozott a Fidesz is.) Azért írta ezt, mert aznap kiderült: az orosz egyház vezetőjét védve blokkolja az uniós szankciókat az Orbán-kormány, miközben a hétfői csúcson még nem ezt mondták.

„Egy egyházi vezetővel, egyházi személlyel szemben nem vezetünk be szankciókat. Pont. Ez vallásszabadság, továbbá civilizáltság kérdése” - írta a Magyar Nemzetben Bayer Zsolt, majd egyenesen Michael Gahlerhez fordult.

„Magukban, németekben éppen az a legelviselhetetlenebb, ami más vonatkozásban a legcsodálatraméltóbb: hogy képtelenek bármit is félszívvel csinálni. A fanatizmusuk. Amikor nácinak kellett lenni, maguk aztán beleálltak, abban hiba nem volt, és követték a vezérüket egészen a pokol hetedik bugyráig. Amikor kommunistának kellett lenni, maguk aztán beleálltak. Meggyőződésem, hogy egyetlen egy hely volt ezen a világon, ahol azt halálosan komolyan gondolták, és még élvezték is (persze, hiszen alapjaiban alig különbözik a nácizmustól, hiszen olyan mindegy, hogy faji alapon vagy osztály alapon irtunk ki embereket), ez a hely pedig az egykori NDK volt. És most, hogy önsorsrontó, öngyűlölő, nemzettagadó, idióta „liberális” zombinak kell lenni, maguk németek, ismét élenjárók. Éltanulók. Stréberek. A maga fajtája, az ilyen Gahlerek menetelnek most is az élen, bele egyenesen a semmibe.”

