Egymilliárdba került a virtuális háziorvosi szolgálat, ami azóta sem működik

A Virtuális háziorvosi szolgáltatás projektre több mint egymilliárd forintot fizettek ki közpénzből a járvány idején, de több megkérdezett háziorvos és a Magyar Orvosi Kamara sem hallott róla – írja a Magyar Hang.

A kiadásokat a Belügyminisztérium nyilvánosan is megtekinthető szerződéslistáján, két dokumentumban találta meg a Magyar Hang. Az egyik dokumentum alapján Pintér Sándor tárcája 2020. december 16-án kötött szerződést a Virtuális háziorvosi szolgáltatás (Vhsz) rendszer egyes fejlesztési feladatairól az amúgy belügyi tulajdonban lévő Idomsoft Zrt.-vel; a nettó 283,3 millió forintos (azaz bruttó több mint 350 milliós) szerződés 2021 február közepén járt le.

A lap egy másik szerződésre hivatkozva pedig arról ír, hogy a kormány nettó 700,7 millió forintért bízta meg a szintén a belügy által felügyelt Nemzeti Infokommunikációs Zrt.-t (NISZ) a Kormányzati Adatközpont-infrastruktúra háziorvosi szolgáltatáshoz kapcsolódó fejlesztésére. Utóbbira 2020 decemberétől egészen 2022 március végéig hagytak időt a NISZ-nek.

A Magyar Hangnak nyilatkozó háziorvosok szerint hasznos lett volna, ha orvos és beteg virtuálisan találkozhatott volna, különösen a járvány idején, de öt hullám és több mint negyvenezer halott után a Vhsz rendszer működéséről nincs hír. Pedig ahogy írják, Hajzer Károly, a Belügyminisztérium informatikai államtitkára már 2021 januárjában beszélt a készülő projektről, miszerint az arcfelismerő szoftver segítségével azonosítja a beteget.

A rendszerről a háziorvosok köre sem tud, a Magyar Orvosi Kamara nem is akart nyilatkozni, mondván, nincsenek hivatalos információik a projektről, Cserni István, a Háziorvosok Online Szervezetének (Haosz) egyik alapítója pedig azt mondta, erről most hallott először. Hozzátette azt is, hogy az arcfelismerő rendszernek sem nagyon látja értelmét, miután az orvosok évek vagy akár évtizedek óta ugyanazzal a pácienskörrel dolgoznak, arcról, hangról is felismerik betegeiket. Emellett szerinte nem is életszerű, hogy egy átlagos napi rendelésbe még a videóhívások is beleférnének.