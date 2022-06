Lehetetlen küldetés: Navracsicsnak KDNP-sként kell azon dolgoznia, hogy a Fideszt akár vissza is engedjék az Európai Néppártba

Az ATV-nek nyilatkozott Navracsics Tibor területfejlesztésért és az EU-s források felhasználásáért felelős tárca nélküli miniszter arról, hogy már KDNP-tagként dolgozik azon, hogy a Fidesz újra az Európai Néppárt (EPP) tagja is lehessen.

Az ATV megkérdezte, mit keresett Rotterdamban az EPP kongresszusán, hiszen a Fidesz 2021 márciusában kilépett (hogy ne zárják ki) az Európai Néppártból. Akkor Navracsics azt mondta, „azt a pártcsaládot, az Európai Néppártot hagyta el a Fidesz, mely az ő legfőbb identitása”, és hogy az is megfordult a fejében, hogy átlép a KDNP-be, mivel Semjén Zsolték pártja maradt az EPP-ben, a KDNP-s Hölvényi György az EPP-frakció tagja az Európai Parlamentben.

Navracsics erre azt mondta: 2003 óta kettős tagsága volt, egyszerre Fidesz- és KDNP-tag is volt, és miután a Fidesz elhagyta az EPP-t, találkozott Semjénnel, és megállapodtak, hogy Navracsics „aktiválja a KDNP-tagságát, és ott dolgozik tovább politikusként”. „Ez így is lett” – mondta. Ehhez képest itthon az Országgyűlésben nem a KDNP, hanem a Fidesz frakciójába ült be.

Megkérdezték Navracsicsot arról is, gratulált-e már az EPP élére választott Manfred Webernek – a fideszes média nagy ellenségének –, aki az olajembargóval kapcsolatban azt mondta: elege van abból, hogy Orbán diktálja az ütemet az EU-ban, és ideje lenne, hogy megszüntessék az egyhangúságot a 27 tagállam döntéshozatalában. Navracsics azt mondta, ha majd tudnak találkozni, gratulál.

Szerinte „sajnálatos”, hogy a Fidesz már nem az EPP tagja, de igyekszik majd a rendelkezésre álló eszközökkel orvosolni a hibákat, mert szeretné, ha valamilyen intézményes kapcsolat lenne a Fidesz és az EPP között, „akár még tagság is”.

Navracsics Tibor és Orbán Viktor 2017. október 16-án a Művészetek Palotájában. Forrás: Orbán Viktor / Facebook

Ennek ugye kevés esélye lehet, hiszen Weber az elődje, Donald Tusk „érdemének” nevezte, hogy „kidobták” a Fideszt az EPP-ből. Erről Navracsics azt mondta: elengedhetetlenül fontosnak tartja, hogy szoros politikai kapcsolat legyen az EPP és a Fidesz között akkor is, ha ez nem intézményesített, és ő szívesen dolgozik ezen. Weber „kidobós” szövegéről Navracsics azt mondta, sovány elnöki teljesítmény, ha valaki a pártcsalád egyik tagpártját kitaszítja, az meg normális az uniós döntéshozatalban, ahogyan Orbán járt el az EU 6. szankciócsomagjáról vitázva, Macron esetében hasonló eljárást nem szoktak szóvá tenni.

Friss hír, hogy Michael Gahler, a Néppárt külügyi szóvivője – annak ellenére, hogy Bayer Zsolt kussolásra szólította fel – azt üzente: „Ölelje meg Orbánt az, aki áldást ad Putyin embertelenségeire…” Korábban pedig úgy fogalmazott, egy nap kiderül, mivel zsarolják az oroszok a magyar miniszterelnököt. Erről Navracsics azt mondta: értetlenül nézte a nyilatkozatot, de nem lehet tudni, hogy ez „egy magánkirohanás“ volt-e felhatalmazás nélkül. (Mondjuk az EPP Twitter-oldalán is megosztották.) Szerinte ezért is kellene ott lenni az EPP-ben, mert akkor belül lehetne egyeztetni, elkerülve a hasonló megnyilatkozásokat – írja az ATV.

Navracsics Tibor most 8 év után tért vissza a kormányba. Orbán egykor példát statuált vele, de sosem tévesztette szem elől. Nem örülnek a visszatérésének a Fideszben, és hosszú idő után ismét egykori felfedezettjével, az őt hátba támadó Lázár Jánossal vívhat. Navracsics pályaíve azt is mutatja, hogy Orbánnak sokszor értékesebbek azok a káderek, akik az évek során kiszorultak a párt erős emberei közül. A mostani feladata is minden bizonnyal Orbán fekete humorát dicséri.