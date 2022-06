Partizánháborúba kezdhetnek az ukránok

A földrajzi adottságoknak nagy jelentőségük van a harcászatban. Az ukránok az elmúlt hetekben megfelelően éltek ezekkel a szeverodonecki csatában, ahol az oroszok részben azért se tudták átkarolni a várost védő ukrán alakulatokat, mert ehhez északról át kellett volna kelniük a Donec folyón. Kierőszakolt folyamátkelési kísérletük május közepén vérfürdőbe torkollt, az ukrán tüzérség szétlőtte pontonjukat, a folyó déli partjára átdobott zászlóaljharccsoportjukat (BTG) pedig az ukránok ezután könnyedén felmorzsolták. A front Szeverodonecktől legtávolibb szakaszán, a dél-ukrajnai Herszonban most az oroszok élnek a földrajz adta védekezési lehetőséggel.

Ezen az orosz erők által a szeverodonecki csata miatt elhanyagolt frontszakaszon az ukrán erők kisebb ellentámadást indítottak, az Inhulec folyón átkelve Davidiv Bridnél hídfőt létesítettek a megszállt részeken, azzal fenyegetve, hogy elvágják a Herszon északi és Dnyipro megye déli határában állomásozó orosz erők utánpótlási vonalát. Az oroszok ezért most lebombázták a hidat, és kicsit északabbra egy másikat is, hogy megakadályozzák az ukrán áttörést. Az Institute of the Study of War (ISW) elemzői szerint mindazonáltal az ukrán erők a folyó nyugati partjáról is folyamatosan tűz alatt tudják tartani a folyótól mindössze egy kilométernyire haladó utat.