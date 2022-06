Rákay Philip tanácsai 300 millió forint osztalékot értek

Kiemelkedő eredményességgel működik Rákay Philip Norton Consulting Zrt. nevű tanácsadó cége, ugyanis a 2017 szeptemberében alapított társaságból 4 év alatt 900 millió forint osztalékot vehetett ki a Fidesz nagygyűlések egykori házigazdája. A szakember 2021-ben is nagyon jó tanácsokat adhatott: míg 2020-ban 540 millió forintos árbevétellel és 392 milliós eredménnyel zárt, addig tavaly 519 millió forintos forgalmat bonyolított és 367 millió forintos profit hozott össze, amiből 300 milliót vett ki osztalékként. Az elmúlt 3 évben 600 milliós osztalékot fizetett a cég, így a mostani 300 millióval már közel a milliárdos határ.

Rákay Philip azonban nemcsak tanácsokat osztogat, hanem beszállt az ingatlanos piacba is. A Norton Consulting lett ugyanis a tulajdonosa az idén május 20-án bejegyzett Reg1 Kft.-nek, amely saját tulajdonú ingatlanok adásvételével kíván foglalkozni. A cég neve beszédes, ugyanis a székhelye a Széchenyi-hegyen található Rege út 1. szám alatt van.

Rákay Philip a parlamentben, Orbán Viktor eskütételén. 2022. május 16. Fotó: Németh Dániel/444

Az mfor.hu írta meg korábban, hogy a Norton Consulting a tulajdonosa a RANOLDER VILLA 1864 Kft.-nek is. A Ranolder-villa egykor a miniszterelnök veje, Tiborcz István portfóliójának része volt, ugyanis a BDPST Zrt. banki követelésként vette meg a badacsonytomaji villát még 2017-ben. A négyezer négyzetméteres telken álló épületet egykor a veszprémi püspök használta nyaralóként.

A legfőbb kormányzati influenszerként is tevékenykedő Rákay azonban mostanában inkább a filmezés felé fordult, amit az állam is segít, hiszen 4,5 milliárd forint támogatást szavazott meg a Nemzeti Filmintézet (NFI) Filmszakmai Döntőbizottsága a Rákay Philip-féle Petőfi-film gyártására – derült ki az NFI közleményéből. A Most vagy soha! című filmre megszavazott 4,5 milliárd forintból 2 milliárd egyedi kormányhatározat alapján érkezik.