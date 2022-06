A hónap végén érkezik az új Beavis és Butt-head mozifilm

Nem lehet megúszni a remake-hullámot anélkül, hogy pont a 90-es évek legkreténebb rajzfilmfigurái ne térjenek vissza. Június végén jelenik meg a Paramount+-on a Beavis and Butt-Head Do the Universe című film, amiben a 90-es éveket tökéletesen megtestesítő szereplők egy fekete lyukon (höhö) keresztül 1998-ból 2022-be csöppen. A forgalmazó is csak annyit ígér, hogy talán ez lett minden idők legostobább űrfilmje. (Pitchfork)