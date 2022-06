A rágalmazási pert megnyerte, de milyen hatással lesz ez Johnny Depp karrierjére?

Az egy dolog, hogy Johnny Depp megnyerte az Amber Heard ellen indított rágalmazási pert, de az továbbra is kérdés, hogy ezzel visszanyeri-e Hollywood vagy a nézők bizalmát. Ha sikerül is neki, az időbe telik, hiszen karrierje nem a mostani per miatt bicsaklott meg. És bár az esküdtszék most neki adott igazat, azt nehéz lesz elfelejteni, hogy ez egy évekig tartó, kölcsönösen bántalmazó kapcsolat volt. Nem véletlen, hogy az NBC cikke szerint több PR-szakértő is azt mondta, Hollywoodban emiatt továbbra is óvatosan közelednek majd Depphez és a vele közös munkákhoz.

„Az ítélet az ő javát szolgálja”

Howard Breuer, a Los Angeles-i Newsroom Public Relations vezérigazgatója például úgy fogalmazott, biztos benne, hogy Hollywoodban továbbra is vannak olyanok, akik „óvatosak lesznek”, mert úgy gondolják, Amber Heard vádjai Depp-pe szemben igazak voltak.

Depp évtizedekig volt Hollywood egyik húzóneve, de már a Hearddel kötött házassága előtt is bőven akadtak balul sikerült filmjei, például a 2010-es, Angelina Jolie-val közös The Tourist, pár évvel később a Transzcendens, vagy A magányos lovas. A kétezres évek óta igazán nagy kasszasikereket leginkább csak a Charlie és a csokigyárral, illetve A Karib-tenger kalózai filmekkel tudott elérni.

A mostani, hat hétig tartó nyilvános – és élőben közvetített – tárgyaláson Depp úgy fogalmazott, „nem kevesebbet, mint mindent” elveszített, miután Heard – akivel 2015-ben házasodott össze, és akitől 2017-ben vált el – 2018-ban véleménycikket írt, amelyben családon belül erőszak áldozatának nevezte magát, anélkül, hogy írásában név szerint említette volna volt férjét. Depp és ügyvédjei szerint egyértelmű volt, hogy Heard írásában a színészre és azokra a vádakra utalt, amelyek válásuk során is felmerültek.

Johnny Depp és Amber Heard Fotó: VALERIE MACON/AFP

Deppet egyébként Heard írása után tették ki a Legendás állatok filmekből, a Sun pedig egyenesen feleségverőnek nevezte egy cikkében, mire Depp beperelte a lap kiadóját, azonban elvesztette a pert. Amióta lecserélték Mads Mikkelsenre a Legendás állatokban, az IMDb szerint Depp mindössze négy filmszerepet kapott.

Nehéz megtippelni, hogy ez mennyire fog változni, hogy Breuernek lesz-e igaza a hollywoodi óvatossággal kapcsolatban, mindenesetre vannak olyan PR-szakemberek is, akik úgy gondolják, az ítélet visszasegíti Deppet a sztársághoz, a filmipar pedig boldogan nyitja ki számára az összes kaput. Ezt mondta az NBC-nek David E. Johnson, a Strategic Vision PR Group vezérigazgatója, és ezen az állásponton van Ryan McCormick, a NEw York-i székhelyű Goldman McCormick PR társalapítója is, aki szerint bár „a vádak károsak voltak” Depp számára, de „az ítélet már az ő javát szolgálja”, ami szerinte nagyban hozzájárulhat a hírneve helyreállításához.

De még mindig ott van az a szál is, hogy bár az esküdtszék Deppnek adott igazat, egy fél világ nézte heteken át élő egyenes adásban azt, hogy különböző szakértők elemezték ki Depp viselkedését, alkohol- és drogproblémáit.

Valószínű, hogy bár a színész ezek után várhatóan több szerepet kap, de továbbra is sokan lesznek olyanok, akik úgy vélik, hogy nemcsak Heard, de ő is családon belüli erőszakot követett el. Breuer szerint „meg kell nézni, mi lesz, ha leülepszik a por”, csak utána derül ki, hogy Depp visszanyerheti-e a karrierjét és a nézők rajongását.

Az is kérdés, hogy ő maga mit akar, de az, hogy az ítéletet követően úgy nyilatkozott, szerinte „a legjobb még csak most következik”, és „most egy új fejezet nyílik”, arra enged következtetni, hogy vannak tervei.

És mi lesz Heard karrierjével?

„Nincsenek szavak a csalódottságra, amit ma érzek. Összetört a szívem, hogy még a bizonyítékok egész hegye sem volt elég ahhoz, hogy szembeszálljak a volt férjem aránytalanul nagy hatalmával, befolyásával és kontrolljával” – ezt közvetlenül az ítélethirdetés után nyilatkozta Amber Heard. Ez azért is fontos, mert szerepel benne az a mindenki számára nyilvánvaló tény, hogy bár Depp az utóbbi években mellőzött volt, továbbra is befolyásos hollywoodi színésznek számít, vagyis feltételezhető, hogy könnyebben alakul az élete, mint Heardnek.

A hat hétig tartó tárgyalás alatt mindkét fél azt próbálta bizonyítani, hogy a másik ártott karrierjének és megítélésének. Heard azt állította, hogy Depp vádjai súlyosan befolyásolták a karrierjét és „harcolnia” kellett, hogy megtarthassa szerepét az Aquaman folytatásában, illetve hogy az elmúlt két évben ezen felül mindössze két másik filmszerepet kapott. Hogy mennyire lehet kizárólag a másik felet és az eddigi infók alapján erősen mérgező kapcsolatukat hibáztatni, azért is kérdéses, mert többen úgy gondolják, más tényezők is közrejátszottak abban, hogy az elmúlt években egyikőjük sem volt Hollywood kedvence.

Fotó: EVELYN HOCKSTEIN/AFP

Depp korábbi ügynöke, Tracey Jacobs például azt mondta, a színész részvétele A Karib-tenger kalózai folytatásában a „viselkedése” miatt is került veszélybe, mert „a stáb nem szeret órákon át ülni és várni, hogy a főszereplő megjelenjen”. Ráadásul Depp a mostani tárgyalás alatt is elismerte, hogy akkor sem dolgozna újra a kalózos filmsorozatban, ha felajánlanák neki a szerepet.

De Heard sem mondhatja, hogy kizárólag Depp miatt bicsaklott volna meg a karrierje, ha hihetünk a Warner Bros DC filmrészlegét vezető Walter Hamadának, aki azt mondta, Heard és az Aquaman főszereplője, Jason Momoa között egyszerűen „nem működött a kémia”.

Depp mögött több évtizednyi munka van, neki talán emiatt is több az esélye Hollywoodban, Heard eddigi színészi karrierje viszont nagyrészt mellékszerepekből állt, inkább csak kisebb filmekben kapott főszerepet. Akkor futott be igazán, amikor összejött és összeházasodott Depp-pel, bár azt, hogy az Aquamanben kapott szerepét neki köszönheti, továbbra is határozottan cáfolja. De ha Hollywoodban nem is ér el sikereket, az is elképzelhető, hogy a most elvesztett per után abban látja a jövőjét, hogy aktivistaként folytassa karrierjét, és a családon belüli erőszak áldozatai mellett álljon ki.

(NBC/Guardian/The Wrap)