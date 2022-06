Magyarországon építhet akkucsereállomás-gyárat az újító kínai e-autós cég

A kínai sajtó szerint gyárat épít Magyarországon a NIO. A kínai alapítású multinacionális elektromosautó-gyártó azonban nem kocsikat, hanem akkucsere-állomásokat és töltőoszlopokat fog összeszerelni nálunk a cikk szerint. A NIO ugyanis egy fontos szempontból különleges e-autógyárnak számít. A modelljeit kétféle kivitelben lehet kérni:

a szokásos módon beszerelt, otthon vagy töltőállomásokon tölthető akkumulátorral

cserélhető akkuval

Utóbbi esetben a vevő akku nélküli autót vásárol – ennek megfelelően olcsóbban –, cserébe havi bérleti díjat fizet a cserélhető akkumulátorért.

A NIO első modellje

Ahol a cég már kiépítette a csereállomások hálózatát – vagyis Kínában, ahol már 917 ilyen épültm és Norvégiában, ahol egy –, ott a második lehetőséget választók sokkal gyorsabban „tankolhatnak”, mintha feldugnák a kocsijukat egy töltőre. A teljesen automatizált csereállomásra beállva a rendszer 3 perc alatt kiszedi a lemerült akkut, és betol a helyére egy teljesen feltöltöttet, miközben a sofőr a vezetőülésben várhatja ki az egészet.

Az európai piac meghódítására készülő cég idén januárban adta át az első ilyen állomását a kontinensen, Norvégiában. Nem véletlenül itt: az első adag norvég vásárló – ez jó 200 vevőt jelent – 92 százaléka érdeklődött az akku-előfizetés iránt. 2022 végéig 20 állomást terveznek nyitni Norvégiában.

A NIO ezzel az ES8-as SUV-modelljével próbál betörni az európai piacra, ehhez építik majd a csereállomásokat

A cég egész Európát behálózná, a tervei szerint 2025-re 1000 csereállomást építenének Kínán kívül. Ezért lehet logikus lépés az Unión belül gyárat építeniük. Magyarországon nemcsak ezeket a csereállomásokat gyártanák, hanem gyorstöltő oszlopokat is a nem akkuelőfizető vásárlóik kedvéért.

Kínai sajtóértesülések szerint a NIO egy ideje hirdetésben keres munkatársakat a leendő magyarországi üzemébe.

Tegnap, csütörtökön terjedt el a hír, miszerint a világ legnagyobb akkugyártója, a szintén kínai Contemporary Amperex Technology Ltd. (CATL) Debrecenben építhet gyárat. Olyan nagyot, hogy elképzelhető, ez lesz a valaha volt legnagyobb zöldmezős beruházás Magyarországon. A NIO autóiba szerelt akkukat is a CATL gyártja, de a cég a partnere annak a BMW-nek is, amelyik a CATL leendő üzemétől 20 kilométerre épít autógyárat. Tavaly a CATL állította elő a világon gyártott összes lítiumionakku harmadát. Debrecen valóságos akkuváros lehet, mert az ugyancsak kínai Eve Energy március végén írt alá szándéknyilatkozatot egy 45 hektáros itteni telek megvételéről, ahová a hírek szerint szintén akkumulátorgyárat építenének.

A dolognak komoly buktatói is lehetnek, mivel az akkumulátorgyártás nemcsak potenciálisan környezetszennyező, de óriási vízigényű iparág is, Debrecenben pedig nincs komolyabb természetes vízfolyás.