Öt hónapra kéri a kormány a háborús veszélyhelyzet elrendelését

A kormány pénteken benyújtotta a parlamentnek a Szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról szóló törvényjavaslatot. Erre azért van szükség, mert bár Orbán Viktor már május 24-én bejelentette a háborús veszélyhelyzetet, de az Alaptörvény szerint a kormány veszélyhelyzetet kihirdető rendelete csak 15 napig marad érvényben, ha csak az országgyűlés meg nem hosszabbítja a hatályát.

Ilyenkor a kormány a rendeleteivel akár a törvényektől is eltérhet, arra is lehetősége van, hogy a mindenkit megillető alapjogokat az általában elfogadhatónál erőteljesebben korlátozza vagy egyenesen felfüggessze. A parlamenthez most benyújtott javaslat szerint