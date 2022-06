Újra megvetette a lábát az al-Káida Afganisztánban

Újra befészkelte magát az al-Káida terrorszervezet Afganisztánba, miután tavaly nyáron a tálibok visszaszerezték a hatalmat, írja a hírszerzési források alapján összeállított jelentésében az ENSZ. Így pedig arra is lesz lehetőségük, hogy a következő években távolabbi támadásokat is indítsanak. Az értékelés szerint szankciókat kell kivetni a tálibokra és azokra, akik Afganisztán biztonságát fenyegetik.

A Guardian megjegyzi, hogy a jelentés után az al-Káida és a tálibok kapcsolatára hivatkozhatnak azok, akik elhibázottnak tartották az Egyesült Államok részéről az afganisztáni kivonulást. Ugyanakkor az ország még nincs tele külföldi harcosokkal, egyelőre csak kis számban érkeztek. A jelentés szerint a tálibok tettek bizonyos intézkedéseket az al-Káida ellen, de ezeknek nem volt sok eredménye. Erről a tálibok egyébként meg is állapodtak az Egyesült Államokkal. Még a hatalomra kerülésük előtt ígéretet tettek arra, hogy Afganisztánból nem indíthatnak támadásokat más országok ellen.

Ugyanakkor a jelentés szerint az al-Káida vezetői most Kabul diplomatanegyedében élnek, és az afgán külügyminisztérium találkozóin is részt vehetnek. A terrorszervezet vezetője, Ajmán az-Zavahiri nemrég egy videóban az Egyesült Államok gyengüléseként értékelte a háborút. Arról magyarázott, hogy az USA az afganisztáni és iraki vereség, a szeptember 11-i támadások utáni háború gazdasági hatásai és a koronavírus okozta válság után most „prédaként vetette oda Oroszországnak a szövetségesét”.