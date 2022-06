Az 1000 milliárd forintos álomhatár fölé kapaszkodott a NER építőipari elitkommandója

A NER állami közbeszerzésekkel felhizlalt építőipari moguljai nagyságrendileg akkora forgalmat bonyolítottak 2021-ben, amennyibe az Orbán-kormány választások előtti osztogatása került. Mintegy 1000 milliárd forint volt a szaldója a februári intézkedéseknek: a tizenharmadik havi nyugdíj visszaadásának, a szülők személyijövedelemadó-visszatérítésének és a rendőrök, katonák fegyverpénzének. A NER legnagyobb építőipari cézárjai (Mészáros Lőrinc, Garancsi István, Szíjj László és Paár Attila) a hozzájuk köthető 12 céggel számításaink szerint összesen 1021 milliárd forint árbevételt értek el 2021-ben.

A vizsgált 12 cég:

R-Kord Építőipari Kft. – Mészáros Lőrinc



Mészáros és Mészáros Zrt. – Mészáros Lőrinc



ZÁÉV Zrt. – Mészáros Lőrinc

V-Híd Zrt. – Mészáros Lőrinc

Fejér-B.Á.L. Zrt. – Mészáros Lőrinc gyerekei



Euro-Generál Zrt. – Mészáros Lőrinc gyerekei



Közgép Zrt. – Szíjj László

Duna Aszfalt Zrt. – Szíjj László

Hódmezővásárhelyi Útépitő Kft. - Szíjj László



Market Építő Zrt. – Garancsi István és Scheer Sándor

WHB Kft. – Paár Attila

Magyar Építő Zrt. – Paár Attila

A legtöbben talán arra tippelnének, hogy a Mészáros és Mészáros a legnagyobb cég ezek közül, pedig igazából a dobogón sincs. A felcsúti milliárdos összességében annak köszönheti forgalom-, profit- és osztalékalapon is az elsőségét, hogy hat céggel versenyez. Ha csak egyedileg nézzük a társaságokat, az egyértelmű bajnok a Market Építő Zrt. Az egyebek közt az MVM Dome sportcsarnokot is kivitelező gigász a 2020-as 183 milliárd után 2021-ben 289 milliárd forint árbevételt szerzett. „36,53 milliárd forint adózott eredményt ért el 2021-ben a Market Építő Zrt., ami több mint duplája a 2020-as 17,43 milliárd forintnak” - írta a hvg.hu. A cég közgyűlése úgy döntött, hogy 27,4 milliárd forint osztalékot fizet.

Mészáros = 315 milliárd forint

A hat Mészáros-cég forgalma együtt azonban veri Garancsi zászlóshajóját. A Mészáros család építőipari mérlege: 315,8 milliárd forint bevétel, 46,5 milliárd forint profit és 36,4 milliárd forint osztalék.

Forgalom alapján a ZÁÉV a legnagyobb Mészáros-érdekeltség (itt mintegy 60 százalékos tulajdonos a gázszerelő): a Néprajzi Múzeumot is építő zalaegerszegi társaság 80,7 milliárd forintot könyvelt és 12,2 milliárd forint profitnak örülhetett. „Ez azt jelenti, hogy a cég forgalmának több mint 15 százaléka maradt meg profitként, ami még a kormányközeli cégek esetében is kiemelkedő. Nemzetközi szinten ez a mutató a korábbi években jellemzően 5 százalék alatt maradt, és itthon a NER uralta építőiparban is 5-10 százalék között mozgott” – jellemezte a sikert a G7.hu. Az osztalékból nagyjából 7 milliárd juthatott Mészáros Lőrinc családi holdingjának, a Talentis Group Zrt.-nek.

A nyakkendős férfi középen nem más, mint Mészáros Lőrinc Fotó: Németh Dániel/444

Forgalom alapján szorosan második a Mészáros és Mészáros a maga 79,9 milliárd forintjával, ez 2020-ban 112,8 milliárd forint volt. A sok munka 9,4 milliárdos tiszta nyereséget gyümölcsözött, amiből ki is kaptak 8,4 milliárd forint osztalékot. „A V-Híd Építő a magyarországi építőipar dinamikusan fejlődő vállalata, amely az ország számos pontján valósít meg európai uniós és hazai finanszírozású vasútépítési projekteket” – jellemzi magát a cég, amely profit és osztalék szempontjából igazából a legeredményesebb Mészáros-érdekeltség: a 62,2 milliárd forintos bevételből 15,1 milliárd forintos nyereség lett, amit csont nélkül ki is vettek.

„Az R-Kord Kft.-nek mind az árbevétele, mind a nyeresége tovább nőtt tavaly. 35,3 milliárd forintos árbevétel után 36,3 milliárdot könyvelt el 2021-ben, amiből a végén 4,5 milliárd forintos tiszta nyereség maradt (2020-ban 3,3 milliárdot realizáltak)” – írta meg az mfor.hu. Az osztalék 3,4 milliárd forinttal segítette a család megélhetését.

A gyerekek Fejér-B.Á.L. Zrt. nevű cége is fejlődik: 49,9 milliárd forint forgalom sodródott a 2015-ben alapított társasághoz, amelyben egyaránt 32,69-32,69 százalékos tulajdonrésze van Mészáros Beatrixnak, Homlok-Mészáros Ágnesnek és ifj. Mészáros Lőrincnek. A leginkább alvállalkozóként besegítő Euro-Generál 7,5 milliárd forintos forgalommal járult hozzá a családi mérleg javításához, de a profit arányosan elég csinos (700 millió forint).

A tiszakécskei jachtos

Az Átlátszó írt tavaly arról, hogy a híressé vált Lady MRD után egy újabb, még nagyobb luxusjacht bukkant fel annak a máltai offshore cégnek a birtokában, melynek a lap szerint a végső tulajdonosa Szíjj László. A Lady MRD volt az a jacht, melyen Szijjártó Péter miniszter is felbukkant, miközben Szíjj számos alkalommal nyert el nagy értékű állami közbeszerzéseket. Már ebből is lehetett sejteni, hogy a tiszakécskei születésű vállalkozó jó évet fut 2021-ben, ezt a céges beszámolók vissza is igazolták. Három nagy cégének a jövője is biztosított, hiszen a Hódmezővásárhelyi Útépitő Kft. (Hodút), a Duna Aszfalt Zrt. és a Közgép is részese az autópályák építésének és karbantartásának koncessziós jogát a következő 35 évre elnyerő körnek.

„A 2020-ban társasági formát változtató magyar mélyépítő vállalat a tavalyi év során 252 milliárd forintos árbevételt könyvelhetett el” – írta a Duna Aszfalt Zrt.-ről a Magyar Építők szakportál. Ez a Garancsi-féle Market után a második legnagyobb forgalmú cég. Elképesztő a bővülés: 44 százalékos, hiszen 2020-ban 175,3 milliárd forinttal zártak. A profit 20,3 milliárd forint volt 2021-ben, amiből 5 milliárd forintot vett ki Szíjj.

Szíjj Lászlónak már 2020 is jó éve volt Fotó: RTL Klub screenshot

Az Átlátszó tavaly megírta, hogy rehabilitálták a kegyvesztett egykori Simicska-céget: a most már Szíjj László érdekeltségébe tartozó Közgép újra nyeri a közbeszerzéseket. A rehab jól halad: a forgalom ugyan csak 10,4 milliárd forint lett a 2020-as 12,1 milliárd után, de a profit 800 millió forintra hízott. A Hodút viszont befékezett: 38,6 milliárd forintról 20,8 milliárd forintra esett a forgalom, a nyereség 3,3 milliárd forint lett. Szíjj László összesített mérlege a három céggel: 283,3 milliárd forintos forgalom és 24,4 milliárd forintos profit.

Páratlan Paár

A három nagy gigász után szót kell ejteni Paár Attila dinamikus fejlődéséről. A győri vállalkozó Tiborcz István kormányfői vő üzlettársaként lett ismert, ma is van közös cégük. A WHB logójával leginkább a Budai Vár felújításánál lehet találkozni. A cég akkora, mint a Mészáros-féle ZÁÉV. „Immár legalább öt éve töretlen a WHB sikertörténete, ezt a 2021-es év is alátámasztja. A NER élbolyába tartozó építőipari kivitelező cég öt év alatt megkétszerezte a bevételt, tavaly már 80,7 milliárd forintot ért el” – ismerteti az mfor.hu. A ZÁÉV és a WHB forgalma is nagyjából 80-80 milliárd forint, de Paár Attila cége 14 milliárd forint nyereséget tudott belőle kisajtolni, míg Mészáros csak 12,2 milliárdot. A győri vállalkozó 7 milliárd forintot vett ki osztalékként, amit kiegészíthet a 52,9 milliárd forintos forgalommal záró – például a Magyar Zene Házát is építő – Magyar Építő Zrt. 10,5 milliárd forintos osztalékából rá eső résszel.

Összesítve tehát azt kapjuk, hogy a 12 cég 1021 milliárd forintos forgalmat generált, amiből 128,5 milliárd forint nyereség realizálódott. A kivett osztalék mintegy 80 milliárd forint.