Pást, asszó, csapatok és pankráció: sportrövidfilmek a X. Friss Hús Fesztiválon

Június 2-a és 8-a között zajlik a X. Friss Hús Fesztivál, ahol a magyar és a nemzetközi versenyprogram mellett tematikus blokkban láthatjuk az elmúlt évek legjobb rövidfilmjeit. Idén az egyik blokk a sport témájú filmekre koncentrál, erős magyar jelenléttel.

A Vércsék című rövidfilm egy diszfunkcionális női ifi kézilabdacsapat történetén keresztül sűríti össze az élsport veszélyeit, és hívja fel a figyelmet az összetartás fontosságára. A 2017-es Friss Húson két díjat elnyerő Asszó egy testvérpár versengését, kettejük kapcsolatának elmérgesedését mutatja be, melyet az egymás ellen vívott párbajok tovább fokoznak.

A LOVE, melyben Susan Sarandon is játszik, apa és fia kapcsolatáról szól, melyben a teniszben elért siker a szeretet mértékének metaforája. A Cannes-i Filmfesztiválon vetített Stephanie címszereplője egy tizenegy éves tornászlány, aki első nemzetközi sikerét követően szembesül az eredménnyel járó tovább növekvő elvárásokkal. A Torontói Filmfesztiválon is díjazott Found Me szorongó főhőse pedig a pankráció világában lel rá önmagára.

A sportblokkot június 5-én vasárnap délután 2-től lehet megnézni a Toldi moziban. Minden további információ a fesztivál honlapján lelhető fel.