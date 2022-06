3900 forint adót kell fizetni az Európán belüli repülésért

A szombat esti Magyar Közlönyben jelentek meg a kormány új különadói és adóemelési szabályainak részletei. Ezek szerint többek közt

25 százalékos különadó sújtja a MOL olajbeszerzéseit,

a légitársaságoknak az Európán belüli utazásokért 3900 forintot kell fizetniük utasonként, Európán kívüli utazásokért pedig 9750 forintot,

a cégautóadót megduplázták.

A kormány megsarcolja a gyógyszergyárak, bioetanol-előállítokat is. A jövőben adózni kell a filmes statiszták és az idénymunkások után. Miután pár éve még a megszüntetéséről volt szó, az úgynevezett chipsadót most kibővíti a kormány. A jövedéki adót is emelték: