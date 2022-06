Tömör ijesztgetések: horrorrövidfilmek a X. Friss Hús Fesztiválon

Június 2-a és 8-a között zajlik a X. Friss Hús Fesztivál, ahol a magyar és a nemzetközi versenyprogram mellett tematikus blokkban láthatjuk az elmúlt évek legjobb rövidfilmjeit. A már beharangozott sportblokk mellett idén is külön szekcióban szerepelnek a horrorrövidfilmek és a queer tematikájú alkotások is.

Az idei fesztivál egyik újdonsága a Quickie, melyben három rövidfilmet lehet megnézni a Friss Hús idei kínálatából: egy hazai, egy nemzetközi és egy dokumentum-rövidfilm azoknak, akiknek csak késő este van egy szűk órájuk mozizni. A Quickie programjának fontos eleme a meglepetés: az adott blokk tartalmát a szervezők csak aznap délelőtt jelentik be. Vetítés keddig minden este 10-től a Toldiban.

A X. Friss Húson a hagyományokhoz híven a közelmúlt horror rövidfilmjeinek legjavából válogattak a szervezők. Az @Midnight című, hat filmet tartalmazó blokkban egy bébiszitter furcsa árnyakat lát az éjszakai villában (Safe and Sound), egy fiatal lány nagymamáját idegen erő keríti hatalmába (They’re Here), egy házaspár pedig túléli ugyan a zombiapokalipszist, de a házasságuk megsínyli a kataklizmát (The Last Marriage). A horrorblokkot kedd délután lehet elcsípni a Toldiban.

A Queer Dreams válogatás a nemzetközi alkotások mellett három magyar filmet is tartalmaz. Az Alba Vulva című alkotás a középkorú főhősnő saját testéhez fűződő viszonyáról szól, melyet egy intim gyantázás alakít át. A Kutyák nem esznek füvet főszereplője Anna, egy hívő vidéki lány, akinek közeli kapcsolata van Istennel, de egy sorsszerű találkozás hatására a szerelem furcsa érzését is megtapasztalja. A Nem mentem el apám temetésére pedig a gyászmunkáról szól: Vili az édesapja halálának hatására átengedi magát az örvényszerű ürességnek és egy erotikus kalandban keres megnyugvást.

A queer blokkot kedd este kilenckor a Toldi nagytermében, szerdán délután hattól pedig a kisteremben lehet megnézni. Minden további információ a fesztivál honlapján lehet megtalálni.