Botka László: Az ellenzék úgy politizál, hogy nincs politkája

Nem festett túl jó képet a 2009-es, a 2017-es és a mostani ellenzékről sem a Partizánnak adott interjújában Botka László, aki Szegeden még a Fidesz számára is legyőzhetetlen.

Egy kis visszatekintés, amiről Botka elég sokat beszél a mostani interjúban. A szegedi polgármester akkor égette meg igazán magát, amikor 2017-ben bejelentkezett a miniszterelnök-jelölti posztra, de 9 hónap után feladta. Akkor elég keményen kiosztotta az MSZP-t, mert szerinte a párton belül a Fidesz emberei szándékosan ellehetetlenítik a munkát és egy kormányzásra alkalmas szövetség létrehozását, és csalódottan közölte azt is, hogy „nem tudtam, hogy a politikai maffia mennyire behálózta a demokratikus ellenzéket, benne sajnos a saját pártomat is”. Botka az összefogást sürgette, de a DK és az LMP is inkább külön indult a 2018-as választáson. Botka azóta távozott az MSZP-ből is.

2009 úgy jött szóba, hogy Botka szerint a Gyurcsány lemondása utáni szánalmas kéthetes miniszterelnöki kaszting volt az, amikor az ellenzék elveszítette a kormányzóképességének látszatát. Hogy ez a helyzet kialakult, abban Botka szerint Gyurcsány Ferencnek komoly felelőssége van.

Később is visszatér erre, amikor azt mondja, hogy a választókat legelőször is a kormányzóképességről kellene meggyőzni. „Ha ez nincs meg, akkor semmi sincs meg. Ha ez megvan, az nagyon jó, de az ellenzéki soha nem jutott el odáig, hogy ez meglegyen. Ez valahol elveszett 2009-ben, és azóta sem került meg” - mondta Botka.

Szerinte másodlagos, hogy milyen politikai konstrukcióban áll fel az ellenzék (bár megismételte, hogy az összefogás a szükéges, de nem az elégséges feltétele a győzelemnek), mégis mindig ez volt az elsődleges szempont, arra pedig soha nem maradt energia, hogy politikát és tegyenek mögé. Botka szerint az ellenzék úgy politizál, hogy nincs politikája. Az biztos, hogy egy győzelemre esélyes jelölt kell.



A polgármester szerint a Fidesz abban is jó, hogy több szólamban politizál, az ellenzék még azt az egyet sem képes megtalálni, amire szüksége lenne. „Az ellenzéki pártok annyira érdektelenek, hogy szerintem már saját magukat sem érdeklik” - közölte Botka.

Szerinte még a puccsnál is rosszabb volt, ami vele történt 2017-ben, amikor végülis lemondott a miniszterelnök-jelöltségről. Azt érzékelte, amikor az ellenzéki pártok akkori vezetőivel tárgyalt, hogy a jelentős részük nem hisz a győzelemben. „És ha egy politikus nem hisz a győzelemben, az azt jelenti, hogy B forgatókönyvben gondolkodik, ami az, hogy a vereségből hogyan jöhetek ki a legjobban, hogyan tudom a saját és a pártom poziícióját megvédeni és erősíteni. Még az optimisták közé tartoztak azok a pátvezetők és képviselők, akik elmondták, hogy valószínűleg ezzel a programmal nem fogsz nyerni, nem fogunk nyerni, de talán elég lesz a kétharmad megakadáloyzására” - mondta Botka, aki szerint ez már az optimista dolog volt.

Gulyás Márton kérdésére külön kitért Karácsony Gergelyre is, aki 2017-ben eleinte támogatta a programját, de „azt hallgattam a párbeszédesektől, nemcsak Gergelytől, hanem többektől is, már amennyien vannak, hogy velem semmi probléma nincs, dehát Gyurcsány és Molnár Zsolt az elfogadhatatlan, és ezért nem tudnak mellettem nyíltan kiállni, mert ezek úgyis ott lesznek”. Erre hivatkozva nem ment el Karácsony 2017 szeptemberben egy fontos választmányi ülésre, ahol szervezetten elkezdték szétcinálni a programját. Botka szerint ha Karácsony eljött volna oda, talán meg tduták volna védeni a programot, és nem kell lemondania októberben. Aztán miután Botka lemondott, rá néhány héttel be lett jelentve, hogy Karácsony Gergely a miniszterelnök-jelölt. „Emlékszem a képre, egyik oldalán Gyurcsány állt a másikon Molnár Zsolt” - idézte fel Botka.

A polgármester szerint Karácsonynak is volt egy B forgatókönyve 2018-ban. Miniszterelnök-jelölt lett és bevitte a pártját önálló frakcióként a parlamentbe. „A Párbeszéd nevezetű formációnak most már a második frakciója alakul meg a magyar parlamentben, miközben én nem ismerek olyan számot, ami kimutatná bármiféle társadalmi támogatottságát. Le a kalappal, ez egy politikai teljesítmény, bár én nem ehhez mérem a politikai teljesítményt, az nem önérték a mai Magyarországon, hogy egyébként valaki a saját csapatának milyen poziciót harcol ki a beszűkülő ellenzéki helyzetben”.

Később megemlítette azt is, hogy a hat ellenzéki pártból mostanra háromnak egészen biztosan nincs 5 százalékos támogatottsága.



Beszélt Márki-Zay Péterről is. Régi munkakapcsolatban vannak, sokat segített neki, miután időközin váratlanul nyert Hódmezővásárhelyen. Az ellenzéki miniszterelnök-jelölti előválasztás második fordulójában nyíltan kis is állt mellette, mert azt látta, hogy ha ugyanazok ugyanazt fogják csinálják, mint eddig, abból feltételezhetően nem lesz győzelem, akkor a dupla vagy semmi is jobb.

Az alapvető politikai koncepciójukban gyökeres különbség van, Márki-Zay szerint a Fidesz csak jobbról váltható le (Botka szerint balról) és kitartóan keresi a többszázezer kiábrándult fideszes választópolgárt, Botka viszont kiábrándult ellenzékieket lát. Abban sem ért vele egyet, hogy amit Orbánék csinálnak a gazdaságban, az alapvetően jó, de csak lopnak. A háború másnapján beszélt Márki-Zay-val. Elmondta neki, hogy a magyarok félnek attól, hogy belesodródunk a háborúba, nem érzik a sajt konfliktusuknak, ennek megfelelően kellene kampányolni. „Ez háború vagy béke kérdése, az élet vagy halál. Erre nem válasz az, hogy kelet vagy nygat, és az ellenzék ezt nem értette meg” - mondta Botka. A polgármester szerint Orbánék egy hétig nem tudtak mit kezdeni ezzel az egész szituációval, aztán megtalálták az üzenete, hogy béke kell. „Hazug és aljas állítás volt, hogy az ellenzék háborút akar, de könyörgöm, megvoltak ehhez a mondatok” - mondta Botka, aki szerint a Fidesz győzelme nem ezen múlt, de a kétharmad igen.