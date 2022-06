Az orosz űrügynökség épp azon dolgozik, hogy túszul ejtsen egy német távcsövet a Földtől mintegy másfélmillió kilométerre

A Spektr-RG egy fejlett röntgenobszervatórium, amelyet galaxishalmazok, valamint szupermasszív fekete lyukak észlelésére és feltérképezésére terveztek még a Szovjetunióban. Ám ahogy sok más nagy űrprojektet, ezt is félretették az ország összeomlása után. A Roszkozmosz végül felkarolta az ötletet, és a német ürügynükséggel, a DLR-rel közösen felélesztette az ötletet. A terv szerint Oroszország építette meg és indította útjára a Spektr-RG űrszondát, míg a németországi székhelyű Max Planck Földönkívüli Fizikai Intézet tervezte és építette meg a fedélzeten lévő, eROSITA névre keresztelt elsődleges műszert. Minden így is lett, 2019-ben el is indult a hétéves, sikeresnek tűnő küldetés.

Aztán Oroszország február végén megtámadta Ukrajnát és az agresszióra adott nyugati válaszlépés részeként Németország a Spektr-RG teleszkóppal kapcsolatos együttműködését. Gyakorlatilag kikapcsolták az űrtávcsövet.

Most azonban a Roszkozmosz vezetője, Dmitrij Rogozin szerint itt az ideje, hogy az eROSITA-t újra bekapcsolják.

„Utasítást adtam, hogy állítsuk helyre a Spektr-RG-ben a német távcsövet úgy, hogy az együtt tudjon működni az orosz rendszerrel. Annak ellenére, hogy Németország követeli a Spektr-RG két távcsövének egyikének leállítását, az orosz szakemberek ragaszkodnak a munka folytatásához.

A németeknek nincs erkölcsi joguk arra, hogy leállítsák ezt az emberiség számára végzett kutatást csak azért, mert a fasisztabarát nézeteik közel állnak ellenségeinkhez” – mondta Rogozin egy orosz tévéműsorban.

A német szakemberek szerint a tudományos műszer újraindítása az együttműködésük nélkül kárt okozhat a teleszkópban.



