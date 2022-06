Odalesz a bizalom, ha a főnök nem lát minket az irodában?

Radikális társadalmi kísérletnek lehettünk szemtanúi a koronavírus-járvány idején: világszerte teljes szektorok álltak át távmunkára, munkavállalók milliói kezdtek el otthonukból bejelentkezve dolgozni. A járványt megelőző években ugyan sok cégnél történtek már tapogatózó próbálkozások ebbe az irányba, de az, hogy ennyire éles váltással, ekkora tömegek váltsanak az otthoni munkavégzésre, mindenki számára új helyzetet teremtett.

2022-re pedig elég határozottan ki lehet jelenteni, hogy a járvány ugyan épp visszaszorulóban, de a távmunka egészen biztos velünk fog maradni.

Az elmúlt időszakban számos nemzetközi nagyvállalat és világszerte sok kisebb cég is bejelentette, hogy továbbra is engedélyezni fogja a munkavállalóinak, hogy otthonról dolgozzanak. Hogy mennyit, abban elég nagy a szórás, a sajtóban megjelenő hírek között látni olyan céget is (például az Airbnb-t), ahol korlátlanul lehetővé teszik a távmunkát, és csupán negyedévente egy hétre kell személyesen találkozni a csapattagokkal, míg sok cég köztes megoldásokban gondolkodik, és heti 2-3 napnyi otthonról dolgozást akarnak engedélyezni.