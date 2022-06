Pánikrohamod van? Az Origo szerint csak hisztériázol

„Shakirát a múlt hétvégén egy barcelonai kórházba szállították, mivel szünet nélkül hisztériázott, divatos kifejezéssel élve, pánikroham gyötörte.”

Az Origo a fenti mondattal érezte megfelelőnek beszámolni egy hírről, amely szerint Shakira szorongás és pánikroham miatt került kórházba.

Az Origo szerint Shakira, mint nő egyszerűen csak hisztériázott, amiért férjével és gyerekei apjával, a focista Gerard Piqué-vel 12 év után különköltöztek – miután Piqué állítólag megcsalta őt. A hisztéria kifejezést az orvosok 1900-as évek elejéig leginkább azon nők esetében alkalmazták, akik olyan panaszokkal és tünetekkel fordultak orvoshoz, amelyeket akkor nem tudtak mással magyarázni. Az ipari forradalom után orvosi vibrátorokat is használtak nőknél a hisztéria kezelésére – ezt mutatja be a 2011-es Hisztéria című film is –, egészen az 1980-as évekig pedig diagnosztizálható betegségként szerepelt a Mentális zavarok diagnosztikai és statisztikai kézikönyvében. A korábban hisztériásnak nevezett személyeket ma már disszociatív zavarral vagy szomatikus tüneti zavarral diagnosztizálják.

Az kománypárti felület által szemlézett, Shakira kórházba kerüléséről szóló bulvárhírekben egyébként többször is szerepel az „állítólag” kifejezés, illetve hogy Shakira tagadja hogy pánikrohamai lettek volna. Az énekesnő közölte, hogy a kórházban csak azért járt, mert oda apját kísérte be.