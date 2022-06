„Szent István letette az alapokat, a miniszterelnök úr ugyanezt a három pillért képviseli, szilárdítja és erősíti”

Osztie Zoltán, a Budapest–Belvárosi Nagyboldogasszony főplébánia plébánosa minimum tízszer tartott istentiszteletet Orbán Viktor miniszterelnökért születésnapja alkalmából – az idén is –, ebből az alkalomból beszélgetett vele a Népszava újságírója. A teljes interjú itt érhető el, mutatunk néhány idézetet.

Arról, hogy a miséknek volt-e szerepe abban, hogy a Fidesz többször is kétharmados parlamenti többséget szerzett:

„Szeretném hinni, hogy volt. Aligha mi határoztuk meg a választás kimenetelét – nagyképűség lenne ezt állítani –, de az biztos, hogy volt benne szerepünk. Ha hiszünk abban, hogy az imádságnak ereje van, és formálja a lelkeket, akkor eleve csak igen lehet a válasz.”

Orbán Viktor és Osztie Zoltán plébános, a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének volt elnöke köszöntik egymást a KÉSZ XII. kongresszusán a Parlamentben 2019. szeptember 14-én Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI/MTVA

Arról, hogy személyi kultusz-e, ami Orbán Viktort körülveszi:

„Semmifajta kultuszról nincs szó. Mindenkiért imádkozunk, akivel dolgunk van: a halottainkért, az élőkért, az ismerőseinkért, a családtagjainkért. Minden szentmisébe belefoglaljuk az egyházi elöljáróinkat is. Érsekünkért, püspökünkért is imádkozunk, a szerzetesekért is. Ha szeretjük a hazánkat, ha azt szeretnénk, hogy jóra forduljon a sorsunk, akkor mindazokért imádkozunk, akik a sorsunk alakításában szerepet játszanak. Ezért imádkozunk az egyházi és a világi elöljáróinkért. Nincs ebben semmi különös, ez nem kapcsolódik semmifajta kultuszhoz. Híveink mondják egyébként, hogy ők imádkoznak Gyurcsány Ferencért is akár. Nincs különbségtétel.”

És arról, hogy mely történelmi személyiséghez hasonlítható leginkábbb a sokszoros magyar miniszterelnök:

„Akár tetszik, akár nem, Szent István király a kereszténységre építette az általa alapított országot és királyságot. Nekünk ez a fontos. Nem vagyok politikus. Szakpolitikai szempontból, vagy politikai vezetés szempontjából nincs rálátásom a magyar történelemre. Számunkra az a lényeges, hogy az önazonosságunk alappilléreinek képviselete – és az önazonosság manapság kulcskérdésévé vált – Szent István királynál volt meg úgy, ahogyan nála megvan. A keresztény kultúra, a történelmi keresztény egyházak, a haza, a nemzet érdekének képviselete a legfontosabb, és a család. Szent István is példát ad mint az első szent magyar család feje. A család és a családpolitika összetartozik Szent Istvánnál és a miniszterelnök úrnál is. Röviden: Isten, haza, család! Szent István letette az alapokat, a miniszterelnök úr kereszténydemokrata politikusként ugyanezt a három pillért képviseli, szilárdítja és erősíti.”