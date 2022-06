Az MSZP a tanári bérekhez kötné Orbán Viktor fizetésemelését

Módosító javaslatot nyújtott be az Országgyűlésnek Tóth Bertalan, az MSZP társelnöke, melynek lényege, hogy ha a miniszterelnök fizetését a házelnök fizetéséhez kötik, akkor tegyék ezt meg a pedagógusok bérével is. Orbán Viktor havi 1,5 millió forintos fizetését ugyanis épp most készül Kövér Lászlóéval megegyező szintre, vagyis közel 3,5 millió forintra emelni a kormány. Tóth szerint „méltatlan és elfogadhatatlan, hogy a Fidesz-kormány magára hagyja a pedagógusokat, nem biztosítja számukra a tisztességes megélhetés feltételeit”.

Orbán Viktor 2022. május 30-án Brüsszelben. Fotó: BART MAAT/ANP via AFP

Az MSZP javaslata alapján „a miniszterelnök - és az Országgyűlés elnöke - fizetése nem haladhatja meg a kezdő tanári fizetés 6,67-szeresét, vagyis ez utóbbinak minden esetben el kellene érnie a miniszterelnöki fizetés legalább 15 százalékát” - írta Facebook oldalán Tóth Bertalan. Egy pályakezdő tanár fizetése ma a házelnök fizetésének mindössze 9 százaléka, vagyis bruttó 312 000 forint, az esetleges törvénymódosítás után viszont bruttó 533 142 forint lenne.