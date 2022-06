Lemondott Jakab Péter

Már lehetett hallani arról, hogy az egy hónapja újraválasztott Jakab Péter leváltása is szóba kerülhet a Jobbik szerdai választmányi ülésén, majd a pártelnök kora este maga jelentette be a lemondását az oldalán:

„A Jobbik tagsága több mint 70 százalékos többséggel választott meg a párt elnökének május 7-én. Hiába. Mára világossá vált, hogy az új elnökség nem kívánja a tagság útját járni, a szükséges döntések meghozatalához nem biztosítják számomra a többséget, vagyis kivették a kezemből a Jobbik irányítását.

Ahhoz, hogy a mozgalom tovább tudjon működni, olyan elnökre van szükség, akivel az elnökség együtt tud dolgozni. Velem nem tud, ezért a mai nappal lemondok a Jobbik elnöki tisztségéről. A Fidesszel bármikor megküzdök, de a Jobbikkal nem harcolok.”

A frakcióvezetői pozícióját megtartja, az elnökségnek pedig további jó munkát kívánt. Azzal búcsúzott: „Jobbikosok, ha szükség lesz rám, szóljatok!”

Jakab Péter a 2018 végén a túlóratörvény ellen szervezett ellenzéki tüntetések idején vált országosan ismert politikussá, majd a parlamentben az Orbán Viktornak címzett beszólásaival és a krumplilóbáláshoz hasonló mutatványaival hívta fel magára a figyelmet. Előfordult, hogy az akcióiért több milliós bírságot kapott Kövér Lászlótól.

A 41 éves politikus 2020 januárja óta vezette a Jobbikot, ő volt a párt miniszterelnök-jelöltje a 2021-es ellenzéki előválasztáson, azonban látványos akciói ellenére az első fordulóban csak a negyedik helyen végzett.

A kampányban látványosan rossz volt a viszonya Márki-Zay Péter miniszterelnök-jelölttel, akit egy alkalommal le is hülyézett. A választási vereség éjszakáján ő volt az első, aki egy videóüzenetben egyedül a miniszterelnök-jelölt nyakába varrta az ellenék bukását.

Jakabot egy hónapja a választási vereség ellenére is újraválasztották Stummer Jánossal szemben, de azután sem állt vissza a nyugalom a pártban, aminek 10 fősre zsugorodott a frakciója a parlamentben, és ezzel együtt a költségvetési támogatása is megfeleződött.

Június elején Jakab Péter kommunikációs tanácsadója, Molnár Enikő is lemondott. A hírek szerint a belső konfliktusokat éppen Molnár Enikő megnövekedett befolyása okozta, ami ellen több elnökségi- és frakciótag is fellázadt. A kormánysajtó hónapokon át azzal támadja Jakab Pétert, hogy viszonya van Molnár Enikővel, és hogy valójában a ő irányítja helyette a pártot. A tanácsadót azzal is meggyanúsították, hogy igyekezett eltussolni azt az ügyet, amikor egy jobbikos politikus egy disznóvágáson megpróbálta megerőszakolni egy másik jobbikos élettársát.

Molnár Enikő és Jakab Péter egy szelfit vizsgál Fotó: botost/444.hu

Majd május végén a pártelnök annyira berágott Potocskáné Kőrösi Anita elnökhelyettesre, hogy feljelentést tett ellene. Azzal vádolta, hogy elnöki jogköröket vett magához és semmibe vette a törvényeket, olyan kifizetésekre utasította a párt alapítványát, „amelyek anyagilag csődbe vinnék”.