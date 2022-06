Marco Rossi: Tudnunk kell, hol a helyünk

„Tudnunk kell, hol a helyünk, nem várhatjuk el, hogy Anglia legyőzése után feltétlenül nyerjünk a regnáló Európa-bajnok ellen is. Nem szabad túl nagy nyomást helyezni a csapatra, és ez igaz a következő, németek elleni összecsapásra is” - mondta az MTI-nek Marco Rossi a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya.

„Furcsa leírni, de a pillanatnyi forma alapján nem tűnt esélytelennek a magyar válogatott Olaszországban a Nemzetek Ligája 2. fordulójában.” Ezt pedig Haszán Zoltán kollégánk írta tegnap, amikor a csapat 2-1-es vereséget szenvedett.

Rossi is hasonló véleményen van. Mint mondta: „Nagyon szerettem volna saját hazámban jól szerepelni. Úgy érzem, ez sikerült is, ezért köszönet jár a játékosoknak, még ha nem is mindenki játszotta élete meccsét”.

Maro Rossi Fotó: KAI PFAFFENBACH/AFP

A magyarok szépítését illetően kifejtette, hogy nem az öngól miatt volt mérges, hanem a középpályán elvesztett labda miatt, mert az elkerülhető lett volna. Úgy vélte, az kicsit megfogta a játékosait, mert némi félelem volt bennük, nehogy egyenlítsen a rivális.



A magyar együttes egy-egy győzelemmel és vereséggel a négypontos olaszok mögött második helyen áll a csoportjában, a szombati harmadik fordulóban pedig az eddig nyeretlen és veretlen németeket fogadja a Puskás Arénában.