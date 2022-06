Megállapodtak az ellenzéki pártok, a mostani közgyűlés már nem marad el a fővárosban

Megtartják ma a fővárosi közgyűlést, ami annak fényében nagy szó, hogy a legutóbbi a DK és a Momentum konfliktusa miatt elmaradt.

Információnk szerint megszületett a két párt között a megállapodás, ami az időközi választásokról szól. A Momentum két újbudai politikusa, Bedő Dávid és Orosz Anna országgyűlési képviselő lett, utóbbi ráadásul alpolgármester is volt. A kerületi képviselői helyükre időközi választást írtak ki, és a Momentum szerint egyértelmű, hogy az ő jelöltjeiknek kell megkapni a lehetőséget az indulásra, Lados Tamás, a párt kerületi elnöke és Devecseri Mátyás, a Momentum itteni alelnöke már kampányolni is kezdett. A kerület polgármesterét adó DK másként gondolta, és úgy tűnt, ráindítanak jelölteket a momentumosokra. Erre lépte meg azt a Momeuntum, hogy akkor nem szavazzák meg Bősz Anett főpolgármester-helyettesi kinevezését. Bősz a parlamentbe átülő Gy. Németh Erzsébet pozíciójába ülne be, szociális és kulturális területért felelős főpolgármester-helyettes lenne.

Tudomásunk szerint a megállapodás az lett, hogy a Momentum megszavazza Bősz Anett főpolgármester-helyettesnek, Gy. Németh fővárosi képviselői helyét pedig a DK-s Élő Norbert veszi át. Újbudán pedig a momentumos jelöltek indulhatnak, és megtarthatják Orosz Anna alpolgármesteri helyét is.