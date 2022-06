Megborulhat Jakab Péter elnöki széke a Jobbik választmányi ülésén

Szerda este rendkívüli választmányi ülést tart a Jobbik, ahol a Magyar Hang értesülései szerint Jakab Péter leváltása is felmerülhet. Jakabot egy hónapja még a választási vereség ellenére is újraválasztották, de azután sem állt vissza a nyugalom a pártban, aminek 10 fősre zsugorodott a frakciója a parlamentben, és ezzel együtt a költségvetési támogatása is megfeleződött.

Fotó: PETER KOHALMI/AFP

Június elején Jakab Péter kommunikációs tanácsadója, Molnár Enikő is lemondott, majd a pártelnök annyira berágott Potocskáné Kőrösi Anita elnökhelyettesre, hogy feljelentést is tett ellene. (via hvg.hu)