Tarr Béla és Pálfi György feminista, alföldi westernsorozatot forgat Pipás Pistáról

Tarr Béla és Pálfi György feminista westernként jellemzett sorozatot tervez Fata Morgana címmel, Harmi Gábor forgatókönyvíró ötletéből. Tarr executive producerként, Pálfi rendezőként vesz részt a projektben. A forgatókönyvet Ruttkay Zsófi, Papp Gábor, Pálfi György és Harmi Gábor közösen írták. Az AMC Networks International – Central Europe két évvel ezelőtt vette meg a sorozat opciós jogát, amit érvényesítettek is, így őket illetik a sorozat szerzői jogai, ez lenne az első saját fejlesztésű sorozatuk - írják.

Jobbra Pipás Pista, balra egy vádlott-társa. Fotó: sulinet.hu

A sorozat Pipás Pista történetét dolgozná fel, aki nem volt ferfi, csak annak álcázta magát. Valójában Fődi Viktóriának hívták, és a 20. század elején a Szeged környéki tanyavilágban követett el számos gyilkosságot. Harmi a Filmhunak részletesen mesélt a sztoriról, amiről 15 éve hallott először.



A nyomorban élő lányt alkoholista apja bántalmazta, cselédként rendszeresen megerőszakolták, majd későbbi férje is erőszakos természetű volt. Miután megözvegyült, állítólag férfiruhát öltött és pipázni kezdett, valószínűleg azért, hogy így napszámosként magasabb, a férfiakéval megegyező bért kapjon. Később, mivel nagyon erős testalkatú volt, valószínűleg több helyi gazda felesége is felbérelte, hogy ölje meg a férjét. A szóbeszéd szerint 20-30 férfit is megölhetett, de csak két gyilkosságot sikerült rábizonyítani.

„A projekt komoly érdeklődést váltott ki az iparág minden területén: tárgyalásokat folytatunk ügynökökkel, nemzetközi vevőkkel és streamingszolgáltatókkal is, és várhatóan az év végéig sikerül biztosítanunk a teljes finanszírozást” - mondta Tóth Csaba, az AMC kreatív producere.