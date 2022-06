Drágább lesz a sör is

Az energiaválság és az ukrán háború után július elsejétől jövedéki adóemelés is sújtja a söripart, ami további áremelkedést fog okozni, de jó eséllyel nem haladja meg az élelmiszerek piacán tapasztalt átlagos drágulást – mondta Kántor Sándor, a Magyar Sörgyártók Szövetségének igazgatója a Portfolio heti Podcastjében.

Az alapanyag- és csomagolóanyag-ellátásban is nehézségekkel küzdő söripart is sújtják a kormány által kivetett ágazati különadók, a jövedéki adó mértéke 1620 forintról 1800-ra emelkedett per hektoliter per tényleges alkoholtartalom fok, ami bizonyosan megjelenik majd a bolti árakban is.

Ugyanakkor Kántor Sándor bizakodó a sörfogyasztás növekedésével kapcsolatban az első féléves adatok alapján, az éves fogyasztás várhatóan a drágulás ellenére is nagyobb lesz, mint a tavalyi, aminek az egyik hajtóereje a prémium és az alkoholmentes kategória lehetnek - írta a gazdasági lap.

A Forbes-nak Kádár Tamás, a Sziget fesztivál főszervezője azt mondta, hogy a 2019 után két év kihagyással megrendezett idei fesztiválon az akkori 750-ről körülbelül 1000 forintra emelkedik a legolcsóbb félliteres csapolt sör ára. Iparági pletykák szerint 1200 forint lehet a reális ár.

Lapunk is megírta, hogy nincs ellene csodafegyver, tartósan velünk marad a két számjegyű infláció.