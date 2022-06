Hullámzik a front a szeverodonecki darálóban

Kölcsönösen őrlik fel egymás erőit az orosz és ukrán alakulatok Szeverodoneck városában. Hogy pontosan ki melyik részét ellenőrzi a városnak, azt jelentéseik alapján nehéz kibogozni, mindenesetre Ramzan Kadirov csecsen elnök állítását a város egészének elfoglalásáról más körülmények nem igazán támasztják alá. A háború állásának követésére egy leleményes módszer az amerikai űrügynökség, a NASA globális műholdas tűzjelző rendszere, a hőmérsékleti anomáliákat feltérképező FIRMS. Ez alapján látható, hogy az elmúlt 24 órában Szeverodonecket többször is hevesen támadták tüzérséggel, amit aligha tennének, ha közben a saját csapataik ellenőriznék. A legvalószínűbbnek az tűnik, hogy hullámzik a front, oda-vissza szorítják egymást a szemben álló haderők, a terület sokszor cserél gazdát. Ez bizonyosan igen komoly veszteségekkel jár mindkét oldalon.

Hőmérsékleti anomáliák Szeverodoneckben az elmúlt 24 órában a NASA globális tűzfigyelő műholdrendszerének adatai alapján. Fotó: NASA FIRMS

Az Institute for the Study of War (ISW) legfrissebb elemzésében ugyancsak a FIRMS adataira hivatkozva vitatja, hogy az orosz hadsereg megszállta volna Szvjatohirszk városát az izjumi frontszakaszon. Szvjatohirszk Izjumtól mintegy 30 kilométernyire délkeletre, Szlovjanszk irányába fekszik. Az ISW szerint a környékről feltöltött videók elemzése alapján tudható, hogy az ukrán erők tüzérséggel és tankelhárítókkal támadták az oroszok nehéztüzérségét a város keleti oldalán, amire válaszul a FIRMS adatai szerint az oroszok a város nyugati részét lőtték. Ez alapján feltételezhető, hogy ott még ukrán csapatok harcolnak. A város a Donyec folyó bal partján fekszik. A Donyec továbbra is komoly akadály az oroszok Limanból Szlovjanszk irányába indított támadása előtt.