Külföldi, illetve külföldre látogató független magyar újságírókat figyeltek magyar diplomaták

Rendszeresen monitorozzák az Orbán-kormány ügyeiról beszámoló külföldi lapok tevékenységét, és információkat gyűjtenek a független magyar újságírók külföldi útjairól a magyar külképviseletek, derült ki abból a tucatnyi magyar diplomáciai jelentésből, amelyeket a Direkt 36 a TASZ segítségével közérdekű adatigénylési per során szerzett meg. A Szijjártó Péter vezette Külgazdasági és Külügyminisztérium még 2020 nyarán utasította az EU-tagállamokban működő magyar nagykövetségeket, hogy nézzenek utána, fogadó országuk szervezett-e szakmai látogatást, továbbképzést, tanulmányutat magyar újságíróknak, és ha igen, azokon kik vettek részt, és kiket kerestek fel.

Fotó: Németh Dániel

Ezt az utasítást Szijjártó bizalmi embere, Menczer Tamás államtitkár adta ki, aki ezt később azzal magyarázta az ATV-nek adott interjújában azzal magyarázta, hogy "csak úgy kíváncsi lett", illetve "politikai ügynek tekinti", hogy "Soros györgy finanszíroz médiakurzusokat baloldali újságírüknak". "Érzékenyítő kurzusokat" emlegetve még azt is hozzátette, hogy "szakmai utak, hogy oda ne rohanjak".

Menczer utasítását a Telex hozta nyilvánosságra még 2020-ban. A Direkt 36 ezután fordult adatigényléssel az utasításra válaszul írt diplomáciai táviratok nyilvánosságra hozataláért. A kérésüket a minisztérium elutasította, a per mostanra hozott eredményt.

A táviratok alapján a magyar diplomaták az újságírók közösségi médiás profiljaiból, online elérhető beszámolóiból dolgoztak, de több beszámoló szerint személyesen is kérdezősködtek a magyar újságíróknál a programokról. De az is kiderül belőlük, hogy olyan nyugati újságírókról is adatokat gyűjtöttek, akik magyar kormánytaggal készültek interjúzni. A hágai követség egyik táviratából, amely alapvetően a holland állam által magyar, cseh, lenyel és szlovák oknyomozó újságíróknak szervezett látogatás részleteit térképezi fel, kiderül, hogy a követség lenyomozta azt a holland újságírót, Marijn Krukot is, akik Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért felelős államtitkárral készült interjút készíteni.

A ljubljanai követség pedig a szlovén és magyar lapok közti kapcsolatok felderítésében volt igen aktív. Ennek részeként taglalták egy 2020 júniusi táviratban a Mladina és a Magyar Narancs közti, szerintük "szoros együttműködést". A jelentésben a Mladinát "szélsőbal szlovén hetilapnak" titulálják. A Mladina amúgy kb. a Magyar Ifjúság megfelelője volt a jugoszláv időszakban, és ennek a lapnak volt akkor katonai tudósítója Janez Janša volt szlovén miniszterelnök, Orbán egyik legszorosabb európai szövetségese.

A legtöbb külképviselet amúgy nem tudott olyasmiről jelenteni, amit a külügy feltételezett. Berlinből, Koppenhágából, Londonból, Madridból, Varsóból, Zágrábból is azt jelentették, hogy semmilyen tanulmányutat nem szervezett a fogadó ország, más országokból pedig csak politikailag semleges témákban rendezett tanulmányutakról jelentettek, vagyis nem támasztották alá azt a feltételezést, hogy bármilyen jelentős külföldi beavatkozás történne.