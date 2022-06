Magasélet Magas-Stájerországban

Vannak emberek, akiknek egyszerűen semmi nem lehet elég zöld. Számukra tökéletes hely az üdülésre Magas-Stájerország, ami tényleg mindennél zöldebb: területe 75 százalékát erdő foglalja el.

Ausztria minden régiója ideális túrázásra és biciklizésre, de ez tényleg maga a Paradicsom azoknak, akik szabadidejüket az érintetlen természet közelségében szeretik tölteni. További jó hír, hogy ha esetleg valaki nem túrabakanccsal a lábán, sátorral a hátán született, akkor is számtalan olyan elfoglaltságot, látnivalót talál, ami garantálja a jó szórakozást.

Fotó: Sackwiesensee © TVBHochsteiermark Heinz Toperczer

De térjünk vissza a túrákra, mert tényleg nagyon sokféle van, és mindegyik máshogy jó. A magashegyi túrák mellett tematikus útvonalakon fedezhetjük fel a valószerűtlenül zöld tájat: rajongóknak van gyógynövényes túra is, de az egyik legismertebb a BergZeitReise (HegyIdőUtazás). Elmondani nehéz, hogy mitől is lett legenda, elég rákeresni Instagramon a hashtagre. Ha valaki szereti a világ tetején érezni magát, ne hagyja ki. Aki kicsit elmélyültebb élményre vágyik, válassza a Marizellerland régió zarándokútjait.

Fotó: Buchebner-Spital Stuhleck © TVB Hochsteiermark Nicole Seiser

Jól jár az is, aki jobban szeret tekerni, nemcsak hegyi kerékpározásra ideális a terep, de lehet e-biciklizni is. Túrázásra és biciklizésre is jó választás a Hochschwab-hegység környéke, a régió egyik legszebb túraútvonala a Bodenbauer fogadótól a Sackwiesen-tóig vezet. Utóbbi Magas-Stájerország legmagasabb, de legmelegebb tava. Ez a közepesen nehéz kirándulás kimondottan ajánlott azoknak is, akik egy kis romantikára vágynak. Aki babakocsival és gyerekkel vágna neki a tájnak, induljon el a környék és a helyiek ábrázolásában jeleskedő osztrák író, Peter Rosegger nyomdokain haladó körösvényen.



Azért itt sem szól minden a hegyekről meg a kajáról. A régió egyik sikersztorija a Neuberger Kulturális Napok, a szinte egész júliusban zajló zenei programsorozat. Ami helyi kis eseményként indult 1977-ben, ma már a stárjer kultúra meghatározó intézménye: az egykori ciszterci kolostor kollégiumában, illetve a Pillhofer szoborteremben rendszeresen neves művészek játszanak. Aki szeptemberben érkezik a régióba, és hasonló komolyzenei élményre vágyik, látogasson el Mürzzuschlagba a Brahms Fesztiválra.

Fotó: Stuhleck © TVB Hochsteiermark Tom Lamm

Július elején egészen páratlan látványt nyújt az AiRRock siklóernyős fesztivál Aflenzben. Aki látott már ilyet, tudja, hogy egészen delejező, ahogy a színes vitorlák beterítik az eget, a sportolók pedig úgy keringenek egymás körül, mintha lassúznának.

Aki inkább gasztrotúrázásban utazik, talán tudja is, hogy a környéken számos fine dining étterem van, de a hegyi hüttékben készült egyszerűbb ételeket sem érdemes kihagyni. A helyi alapanyagokból készült hal- és vadételek szinte minden étlapon megtalálhatók, a szarvaspörköltet kötelező megkóstolni. Aztán azt leöblíthetjük helyi pálinkával vagy likőrrel, ezekből nagyon széles a választék Magas-Stájerországban.

Ha a Mariazell zarándokhelynél járunk, mindenképpen próbáljuk ki a 33 gyógynövényből készült likőrjüket!

