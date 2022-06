Németh Szilárd meg akart buktatni egy fideszes polgármestert

„Németh Szilárd négyszemközt arra kért, segítsek neki megbuktatni a fideszes polgármestert” – mondta a Népszavának adott interjúban Ábel Attila, Csepel kormánypárti alpolgármestere.

A politikus szerint így néz ki a konfliktust a csepeli vezetés és Németh Szilárd között:

Németh Szilárd még a Csepeli Birkózó Club elnökeként kapott 400 millió forint támogatást a klub birkózócsarnokának felújítására.

Felújítás helyett inkább új csarnokot épül, ami egyben birkózóakadémia is lesz.

A csepelieknek elfogadhatatlan bérleti szerződést kínáltak.

Németh Szilárd kreált egy új birkózó szakosztályt a Csepel SC-ben

Az épületet kordonokkal vették körül.

A szomszédos telken sportkollégiumot építene az alapítvány, de az önkormányzat nem járult ehhez hozzá.

Arra a felvetésre, hogy mit szól a pártvezetés a fideszes belharchoz, Ábel Attila azt mondta: „Három évig próbáltunk leülni Németh Szilárddal, hogy megbeszéljük a problémás csepeli ügyeket. A Csepel SC fejlesztésével kapcsolatban is több éve próbálunk egyeztetni. A Fideszben ő áll magasabban a ranglétrán, és meggyőződéssel vallja, hogy választókerületi elnökként joga van akár megbuktatni is a polgármestert. Akkor is, ha sikeres, és ha ebbe a helyi Fidesz belebukik”.

