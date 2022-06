Elhunyt a Twin Peaks énekesnője, Julee Cruise

65 éves korában elhunyt Julee Cruise énekesnő, halálhírét péntek reggel a férje, Edward Grinnen jelentette be a Facebookon. A bejegyzésben azt írja, “ma elbúcsúztam feleségemtől, Julee Cruise-tól. A saját feltételei szerint hagyta el ezt a birodalmat. Békében van.”

Fotó: ANDREW TOTH/Getty Images via AFP

Nevét a Twin Peaks című sorozat kapcsán ismerhette meg a magyar közönség, ő énekelte a “Falling” című számot, ami a sorozat főcímdala volt. A szöveget David Lynch írta, a zenét Angelo Badalamenti szerezte. Lynch-csel először az 1986-os 'Blue Velvet' című filmben dolgozott együtt, később a rendező 1990-es 'Industrial Symphony No. 1: The Dream of the Broken Hearted' című avantgárd koncertjén is szerepelt.

Az 1990-es években a The B-52s tagja lett, az évtized során többször turnézott a zenekarral Cindy Wilson beugrójaként. 1993-ban kiadta Elvis Presley "Summer Kisses, Winter Tears" című dalának feldolgozását, ami Wim Wenders Until the End of the World című filmjében volt hallható. Cruise utolsó szólóalbuma a 2011-es 'My Secret Life' volt. 2018-ban jelentette be, hogy szisztémás lupuszt diagnosztizáltak nála. (New Musical Express)