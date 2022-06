Egy hanyag volt alkalmazott miatt két csepeli ház lakói magas Főtáv-számlát kaptak, Németh Szilárd azonnal a rezsicsökkentés elleni baloldali támadást sejt a háttérben

Az RTL Klub Híradója szombaton számolt be arról, hogy két csepeli panelház lakói a megszokottnál jóval nagyobb éves elszámoló számlát kaptak a Főtávtól, a korábbi pár tízezer forintos összeg helyett több lakó is 100 ezer forint fölötti összegről számolt be a csatornának.

A két panelház ügyeit a Kölcsey Lakásfenntartó Szövetkezet látja el, és a szövetkezetnél azt mondták a lakóknak, hogy egy volt kollégájuk hanyagul végezte a munkáját, rosszul jelentett be adatokat, ezért a kiugró számlák. Az illetőt azóta már elbocsátották, és a lépcsőházakba ki is került egy tájékoztató, mely szerint a szövetkezet előző vezetés idején tévesen adott meg információkat a Főtávnak a melegvízfogyasztásról, és kérik, hogy akinek a szokottnál magasabb a számlája, az jelentkezzen náluk.

A lakásszövetkezet annyit közölt a csatornával, hogy kedden egyeztetnek majd a Főtávval, így addig nem tudnak többet mondani, de ott akarják megbeszélni, hogy hogyan oldják meg ezt a problémát úgy, hogy a lakókat ne érje kár.

Az RTL-nek nyilatkozó három nyugdíjas lakó ugyanakkor arról beszélt, hogy nekik még azt mondták a szövetkezetben, hogy ezt az összeget ugyan most be kell fizetniük, de utána lelakhatják majd a különbözetet, illetve lehetséges részletben is fizetniük. Az egyik nyugdíjas nő ugyanakkor arról beszélt, hogy 110 ezer forint nyugdíjat kap, ezért neki a részletfizetés sem menne.

Vasárnap aztán jött az újabb csavar a történetben, mert aktivizálta magát választási veresége után az államtitkári posztját is elveszítő, majd rezsibiztossá kinevezett Németh Szilárd, aki a Technológiai és Ipari Minisztérium emailcíméről küldte ki az alábbi közleményt:



"Megdöbbenve olvastam a sajtóban, hogy Csepelen két panelház lakói is több mint százezer forintos távhő-számlát kaptak. Azt tudtam, hogy a baloldal, köztük a FŐTÁV tulajdonosi joggyakorlója, Karácsony Gergely a kezdetektől folyamatosan fúrja-faragja és megszüntetné a rezsicsökkentést. Viszont azt nem gondoltam, hogy egy ekkora, a csepeli családokat és nyugdíjasokat megkárosító törvénytelenségbe botlok. Ezt azonnal ki kell vizsgálni! Felszólítom Karácsony Gergelyt a jogtalan számlák azonnali stornójára, visszavonására, rendezésére, a rezsicsökkentés maradéktalan végrehajtására és a sértett lakóktól való bocsánatkérésre! Továbbá, vizsgálja ki azt is, hogy a jogsértés előfordulhatott-e más távfűtésű lakóházakban!

Egyúttal arra kérem a Fővárosi Kormányhivatalt, hogy haladéktalanul és teljes körűen vizsgálja meg a Kölcsey Lakásszövetkezet és a FŐTÁV felelősségét a fogyasztóvédelmi szabályok és a rezsicsökkentés megsértésében.

Magyarországon a rezsicsökkentés minden rezsifizető magánszemélynek törvényben biztosított jogon jár, az senki sem sértheti meg büntetlenül!"