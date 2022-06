Hozzá kell nyúlni az ország stratégiai üzemanyag-tartalékaihoz

Magyarország 18 millió liter 95-ös benzint és 29 millió liter gázolajat szabadít fel - írja a a Magyar Közlönyben szombat este megjelent kormányrendelet alapján az Mfor. Minderre azért van szükség, mert június elején, egy karbantartás közben baleset történt az OMV schwechati finomítójában, ahol emiatt hetekig csúszik az újraindulás. Az osztrák olajcég így a magyarországi kútjaira sem tud elegendő üzemanyagot küldeni, amit a MOL sem tudna pótolni a rendelkezésére álló mennyiségből.



Fotó: IGOR ZAREMBO/Sputnik via AFP

Néhány napja Ausztria is döntött arról, hogy az ország stratégiai tartalékának egy részét felszabadítja, most az Orbán-kormány követte a példájukat. A rendelet szerint az OMV ebből a tartalékból elsőbbségi hozzáférésre jogosult, de kizárólag Magyarországon adhatja el az ebből származó üzemanyagot. A kormányrendelet azt is kimondja, hogy a felszabadított stratégiai benzin- és dízeltartalékot az OMV-nek vissza kell pótolnia, az eladott benzin és gázolaj 40 százalékát augusztus 31-ig, 60 százalékát pedig október 31-ig a felszabadított készlettel azonos összetételben, a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség által meghatározott áron.