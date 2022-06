Jön a Squid Game második évada

A Netflix tavalyi évének legnagyobb dobása volt a dél-koreai Squid Game, ami rekordnézettséget hozott a streaming szolgáltatónak, és amiről itt írtunk hosszabban. Sejthető volt épp ezért, hogy jön majd a folytatás, és vasárnap meg is érkezett a hivatalos bejelentés: a disztópikus túlélőshows sorozat új szezont kap. Ezt a Netflix mellett a rendező és író, Hwang Dong-hyuk is megerősítette. Mint Hwang írta, 12 évbe telt megalkotni az első évadot, és 12 napba, hogy a Netflix történetének legnépszerűbb műsora legyen. A bejelentés szerint visszatérnek az első évadból megismert szereplők, de mellettük új karakterek is felbukkannak majd.

A Netflix társ-CEO-ja, Ted Sarandos az első évad sikerét látva tavaly már amúgy azt mondta, hogy a Squid Game-univerzum csak most kezdődött el, azaz várható, hogy akár még további évadok is jönnek majd.

Egyelőre azt sem tudni, hogy leforgatták-e már a második évadot, és dátuma sincs még a bemutatónak. Hwang korábban egy interjúban 2023 végéről beszélt, mint lehetséges időpontról, és azt ígérte, hogy még ördögibb játékok várnak majd a kizsákmányolt játékosokra.