Karácsony válaszolt Németh Szilárdnak: Nem én utasítottam a Főtávot, hogy két csepeli panelben magas legyen a számla

A korábbi pár tízezer forint helyett 100 ezer forintot meghaladó számlát kaptak két csepeli panelház lakói - számolt be szombaton az RTL HÍradó. Hamar kiderült, hogy a két társasház ügyeit intéző Kölcsey Lakásfenntartó Szövetkezetnél hibázott egy - azóta elküldött - munkatárs, aki rosszul jelentett be adatokat. Ezért felhívták a lakók figyelmét arra, hogy jelentkezzenek a Főtávnál.

Hogy ebből mennyi jutott el Németh Szilárd kormányzati rezsibiztoshoz, azt nem tudni, mindenesetre a Technológiai és Ipari Minisztérium emailcíméről közleményt küldött, amiben megdöbbenésének adott hangot. Mint írja, azt tudta, hogy „a baloldal, köztük a FŐTÁV tulajdonosi joggyakorlója, Karácsony Gergely a kezdetektől folyamatosan fúrja-faragja és megszüntetné a rezsicsökkentést. Viszont azt nem gondoltam, hogy egy ekkora, a csepeli családokat és nyugdíjasokat megkárosító törvénytelenségbe botlok. Ezt azonnal ki kell vizsgálni! Felszólítom Karácsony Gergelyt a jogtalan számlák azonnali stornójára, visszavonására, rendezésére, a rezsicsökkentés maradéktalan végrehajtására és a sértett lakóktól való bocsánatkérésre! Továbbá, vizsgálja ki azt is, hogy a jogsértés előfordulhatott-e más távfűtésű lakóházakban!” És vizsgálatot kért a Fővárosi Kormányhivataltól is az ügyben.

Karácsony Gergely vasárnap este válaszolt Németh Szilárdnak. Azzal kezdi, hogy még egy rezsibiztosnak sem árt tájékozódnia, mielőtt posztol. „Németh Szilárd felháborodott és a baloldalt, sőt engem okol, amiért két csepeli ház lakói magas számlát kaptak a Főtávtól. Döbbenet, de nem én utasítottam a Főtávot, hogy annak a két társasháznak legyen magas a számlája, már az is mókás, hogy ez egyáltalán bárkiben felmerül, hanem a panelház ügyeit intéző Kölcsey Lakásfenntartó Szövetkezet munkatársa hibázott, akit azóta el is bocsátottak.” Hozzátette azt is, hogy jövő héten egyeztet a Főtáv és szövetkezet, hogy hogyan oldják meg ezt a problémát úgy, hogy a lakókat ne érje kár.

Majd azzal zárja, hogy egyébként éppen Brüsszel felé tartok, „hogy uniós vezetőkkel az EU-s pénzek mielőbbi hazahozataláról tárgyaljak. Hogy legyen pénz például a panelprogram folytatására, épületek felújítására, szigetelésére, tehát környezetbarát rezsicsökkentésre Budapesten.”