Kétpárti egyetértés van a fegyvertartási szabályok kisebb szigorításáról az Egyesült Államokban

Amerikai szenátorok kétpárti megegyezésre jutottak a fegyvertartási szabályok kisebb léptékű szigorításáról, írja a BBC. A változtatások értelmében például a 21 évesnél fiatalabb vásárlók hátterét szigorúbban kéne ellenőrizni, valamint keményebben lépnének fel az illegális fegyverkereskedelem ellen is a hatóságok.

A javaslatot legalább 10 republikánus képviselő is támogatja, így nagy valószínűséggel törvény lehet majd belőle. Joe Biden elnök a tervezetet a helyes irányba tett lépéseknek nevezte, de közölte, hogy ennél többre lenne szükség. Szombaton több tízezer ember vonult utcára amerikai nagyvárosokban, a fegyvertartás szigorítását követelve.

A szenátorok közleménye szerint a kétpárti javaslatcsomag célja az amerikai gyerekek védelme, az iskolák biztonságának garantálása és hogy csökkenjen az erőszak mértéke az országban. A benyújtott javaslat emellett növelné a mentális egészséggel foglalkozó szolgáltatások és az iskolabiztonsági programok költségvetését, és a jövőben a fegyvervásárlókról fenntartott nemzeti adatbázisban látszódna az is, hogy kivel szemben van elrendelve távoltartási végzés vagy volt családon belüli erőszakkal kapcsolatos ítélet vele szemben.

Biden a bejelentés után azt üzente a képviselőknek, hogy fogadják el a törvényt gyorsan, ugyanakkor jelezte azt is, hogy ennél többre lenne szükség. Az elnök a texasi és a buffalói merényletek után egyes fegyvertípusok betiltását, vagy legalább a vásárlásának jelentős nehezítését akarta. Mint közleményében most üzente, a képviselők döntése nem tesz eleget az általa kitűzött céloknak, ugyanakkor így is évtizedek óta a legjelentősebb szigorítás lehet, ami átmegy a Kongresszuson.

Május 14-én egy rasszista fehér fiatal tíz feketét lőtt agyon egy buffalói szupermarketban, május 24-én a texasi Uvalde Robb általános iskolájában egy szintén tizenéves ámokfutó 19 kisiskolást és két tanárt lőtt agyon.